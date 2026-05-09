Luis Menor: “O PP terá máis alcaldesas na provincia de Ourense”

El Partido Popular ourensano ha celebrado este sábado su “I Romaría Popular” con una multitudinaria asistencia: alrededor 1.200 personas que se congregaron en el Pabellón Paco Chao de O Carballiño.

Además de los representantes municipales y provinciales, como el presidente de la Diputación, Luis Menor, o el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, al acto también acudieron el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el secretario general del PP estatal, Miguel Tellado, o la número dos de los populares en Galicia, Paula Prado.

La reunión dispuso de un gran banquete en el que se sirvió empanada, pulpo y “carne ao caldeiro”, y estuvo amenizada por música de charanga. Los postres se sirvieron acompañados por las intervenciones de los representantes del partido, empezando por el teniente alcalde de O Carballiño, José Castro, que catalogó como un éxito esta primera romería, agradeciendo que se tomase su concello como punto inicial para este acto, pero deseando que se superase el año que viene. “Hai que ser un partido unido, temos un ano para traballar e conseguir algo grande en Ourense e en Galicia”, añadió.

Esta romería responde a un compromiso de Menor en el congreso provincial de 2024, y confirmó en la jornada de este sábado que tendrá continuidad: “Imos levar o Partido Popular onde están os seus militantes, por tódala provincia”. “Ninguén se atreve a facer unha romería salvo o Partido Popular, porque non teñen xente”, destacó el presidente de la Diputación.

Con tono irónico, Tellado lanzó un dardo a la oposición: “Xa lles gustaría ao BNG e ao Partido Socialista poder reunir a mil persoas e non acabar a paus”. Por su parte, Rueda aprovechó su intervención para mostrar su agradecimiento “por dar este exemplo de unidade de partido”.

Retos para 2027

El acto sirvió de antesala para la campaña de las elecciones municipales del próximo año. “Ourense é a provincia con máis alcaldesas, e no 2027 imos ter todavía máis alcaldesas do Partido Popular”, destacó Luis Menor. Unas declaraciones ante la expectativa de que se confirme la candidatura de Ana Vázquez en la ciudad.

El presidente de la Diputación confirmó una serie de desafíos con la letra “r” de cara al año que viene: “recobrar” concellos de cara a “gobernar en máis dos 54 que gobernamos agora mesmo” así como “retomar” la mayoría absoluta en la Diputación o “recuperar” el gobierno de la ciudad. “Falta lle fai á capital ter un partido con sentido de goberno”, subrayó el presidente provincial. Menor también instó a un “refuerzo da maioría” al Gobierno autonómico de Alfonso Rueda y a “restaurar o sentido común neste país, e polo tanto, poñer a Alberto Núñez Feijóo na presidencia do Goberno”.

La “I Romaría Popular” en Ourense albergó a alrededor de 1.200 asistentes | Martiño Pinal

El PP tilda la gestión socialista de “romaría de xulgado en xulgado”

Durante las intervenciones en O Carballiño, los líderes populares no dudaron en cargar duramente contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Miguel Tellado, elevó el tono para definir al actual gabinete como un “goberno contra Ourense” que, a su juicio, ha paralizado inversiones clave para la provincia.

Entre sus denuncias, Tellado destacó el bloqueo del proyecto de la autovía A-76, destinada a conectar Ourense con Lugo, y que permanece nun caixón dende que chegou Pedro Sánchez ao goberno”. Además, reprochó el deficiente mantenimiento de la N-120, vital para la comarca de Valdeorras, y la reciente reducción de frecuencias de la alta velocidad (AVE) entre Madrid y Ourense. En materia de seguridad, alertó sobre el cierre de cuarteles de la Guardia Civil y las vacantes sin cubrir en la Policía Nacional.

El dirigente nacional también arremetió contra el BNG, tildándolo de “socio cómplice de Pedro Sánchez, que abandona a defensa de Galicia”. A esta línea crítica se sumó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien calificó la situación política actual en España de “espectáculo bochornoso e avergoñante”. Ambos coincidieron en que el Gobierno socialista está inmerso en su propia “romaría de xulgado en xulgado, percorrendo dependencias policiais e prisións do noso país”.