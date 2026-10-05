Luis Menor asegura que el PP está "perfectamente preparado" para afrontar el adelanto electoral

El presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, considera que el Partido Popular está preparado para afrontar el adelanto electoral y ve la cita con las urnas como una oportunidad para impulsar un cambio político en España.

"O partido está perfectamente preparado para afrontar estas eleccións", aseguró Menor, que también señaló que la formación llega con trabajo previo realizado: "Nós, desde logo, desde Ourense, creo que nos colle cos deberes feitos".

El dirigente popular recordó que el partido ha acometido "49 modificacións en agrupacións locais" y defendió que la renovación interna continuará en los próximos días.

Crítica al Gobierno

Menor también cargó contra la gestión del Gobierno central y habló de la necesidad de una regeneración institucional. "Neste momento non hai ningunha transición; neste momento é unha rexeneración, efectivamente democrática", afirmó.

De cara a la campaña, reclamó "firmeza, determinación, non crispación" y resumió el objetivo del PP: "Vamos intentar conseguir que haxa ese cambio político que España necesita e que sexa liderado, neste caso, polo Partido Popular".