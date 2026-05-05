Luis Menor considera a Jácome una causa de “desafección política”

ACTITUD COMO ALCALDE
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, se pronunció ayer sobre la imputación del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, a causa de la ocultación de su patrimonio y la gestión que se hace con los fondos de su partido, Democracia Ourensana. Para el presidente provincial, se trata de una manera de proceder que “contribúe á profunda desafección que a xente ten na política”.
Se eu estou de alcalde, ou estou cunha dedicación nun concello, sei que teño a obriga legal de dicir os meus ingresos e explicar cada un deles"
“Cando un se dedica á xestión pública”, indicaba Menor, “sabe que ten unha serie de, entre comiñas, servidumes. É dicir, entre outras cuestións, ten que ser totalmente transparente con algúns aspectos que as persoas particulares non teñen por que selo”. Menor seguía razonando este argumento recordando que “se eu estou de alcalde, ou estou cunha dedicación nun concello, sei que teño a obriga legal de dicir os meus ingresos e explicar cada un deles”.
Al abordar la situación de los bienes presuntamente ocultados por el regidor, Luis Menor calificaba el asunto como “moi delicado”. “Unha das cuestións que temos que facer desde os servidores públicos é temos que ser exemplares, e non contribuír máis á profunda desafección que a xente ten na política, e con máis concretamente no Concello de Ourense”.
Ás persoas que nos dedicamos á política cada día nolo poñen máis difícil, sobretodo se tes unha posición particular"
A ojos del presidente de la Diputación, actitudes como las del alcalde de Ourense afectan a todos los partidos, pues “ás persoas que nos dedicamos á política cada día nolo poñen máis difícil, sobretodo se tes unha posición particular”; puesto que genera un clima de presión sobre quienes deciden dar el paso y ser representantes públicos que echa para atrás a posibles candidatos.
“Agora eu estou buscando ás mellores alternativas dentro dos concellos, hai moitos onde atopas unha persoa que todo o mundo che di que é a adecuada” comenta Menor, “pero te pide que non lle fales de política” si se le propone como candidato, porque “tes limitación de ingresos, e todo tipo de fiscalización”.
