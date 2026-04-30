El imperio que Jácome ocultaba: 19 inmuebles

El escrito de acusación destapa también una “omisión dolosa y reiterada” en las declaraciones de bienes del alcalde: ante las instituciones aseguraba tener solo una vivienda mientras tributa por múltiples pisos, locales y garajes. Esta es la segunda gran revelación que se desprende del escrito de acusación particular presentado por la representación legal de Telmo Ucha, que atribuye al regidor un delito de falsedad en documento oficial al detectar lo que califica como una “doble dimensión falsaria”. Según el escrito, Jácome no solo ocultó el ejercicio de su actividad como empresario audiovisual, sino que redujo artificialmente su patrimonio a la mínima expresión en los documentos obligatorios de transparencia, creando una apariencia irreal ante el Concello y la Diputación.

El desfase

El contraste entre lo que el alcalde confesaba a las instituciones locales y lo que declaraba a la Agencia Tributaria arroja un desfase extraordinario. En su declaración patrimonial ante la Diputación en junio de 2023, el investigado mencionó poseer únicamente un piso en el Parque y una “herencia” genérica. Recientemente, en su declaración de cese y toma de posesión, fechada en febrero de 2026, el regidor mantuvo esta versión menguada, declarando de nuevo de forma exclusiva un solo inmueble urbano, correspondiente a la misma vivienda, además de un vehículo Volkswagen Golf, una cuenta bancaria y la titularidad de Auria TV.

La Región accede a las declaraciones de bienes de Jácome, que muestran elevados ingresos al margen de su dedicación exclusiva

Sin embargo, las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en manos de la acusación muestran una realidad económica diametralmente opuesta. Los datos tributarios destapan que, ya en el ejercicio de 2019, Jácome poseía cinco inmuebles urbanos.

El escrito de acusación destapa también una “omisión dolosa y reiterada” en las declaraciones de bienes del alcalde

El crecimiento de esta bolsa de propiedades fue exponencial en su momento a raíz del fallecimiento de su progenitora: en la declaración de 2023 figuraban 15 inmuebles urbanos y, en la última declaración de la renta aportada, correspondiente al ejercicio de 2024, el número de propiedades ascendió a 19. El minucioso desglose catastral aportado al juzgado detalla un imperio inmobiliario que abarca múltiples viviendas, plazas de garaje, trasteros y locales.

Entre las 19 propiedades ocultadas nominalmente a los registros de transparencia municipales figuran varios inmuebles en la calle Concordia y Paseo, y en la avenida de Buenos Aires, viviendas en Vincios (Gondomar) y en Parada de Sil, e incluso un piso en la calle Manuel Pereira del que obtiene rentas en el mercado del alquiler.

Para la acusación particular, la omisión de 18 propiedades en sus documentos oficiales de 2026 se trata de una “omisión dolosa, selectiva y reiterada” que actuó como el instrumento clave para desactivar los controles institucionales; una cobertura formal sin la cual se habría detectado su incompatibilidad, impidiéndole seguir percibiendo los fondos públicos que ahora fundamentan la petición de cárcel por malversación y prevaricación.