Luis Menor: “Estamos listos e con máis forza que nunca para as eleccións locais de 2027”

Con motivo del tercer aniversario de las elecciones municipales de 2023, el Partido Popular de Ourense ha hecho un balance “altamente positivo” de su gestión. Su presidente provincial, Luis Menor, defendió el trabajo realizado durante este trienio y situó a la formación como la única opción que ofrece estabilidad en la provincia porque, según afirmó, “traballamos por e para todos”.

Menor sostuvo que el partido afronta el tramo final hacia las próximas municipales “cos deberes feitos, cos compromisos cumpridos e coa certeza de ampliar a confianza do electorado”. Asimismo, el líder popular calificó a las siglas como el “partido da xente”, argumentando que centran su labor en el “sentidiño” y en estar “ao servizo da veciñanza como goberno ou oposición”.

Más allá del relato político, el balance de estos 36 meses se apoya en una intensa reorganización interna que ha afectado a casi la mitad de sus agrupaciones locales. Este proceso orgánico se traduce en la celebración de 32 congresos locales -cinco de ellos este año y tres previstos para junio en Manzaneda, Viana do Bolo y Esgos- además del nombramiento de 14 juntas gestoras en diferentes municipios de la provincia.

Horizonte electoral

Con la vista puesta en la próxima cita con las urnas, Menor aseguró que la maquinaria del partido está lista “e con máis forza que nunca para ampliar a confianza do electorado en 2027”. El objetivo declarado por la dirección popular es presentar listas en los 92 concellos de la provincia para buscar mayorías amplias.