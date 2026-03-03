Luis Menor pide blindar por ley el peso electoral de Ourense

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense puso en marcha una nueva edición del Programa ChegOU, destinado a los recién nacidos de la provincia de Ourense, cuyas familias pueden recibir una tarjeta-monedero con hasta 1.200 euros, dependiendo del cumplimiento de determinados requisitos, para poder hacer frente a los gastos necesarios para un bebé.

Recibimos 1.135 solicitudes na última edición, das cales o 93% tiveron resolución positiva, polo que podemos afirmar que é un programa universal que non deixa fora a nadie"

El presupuesto total consignado para la edición de 2026 asciende a un total de 400.000 euros, si bien el presidente de la Diputación, Luis Menor, inidcaba que “en caso de ser necesario, podería modificarse para garantir que ningunha familia que cumpra os requisitos quede sen axuda”, y añadiendo que la última edición se cerró con un total de “1.135 solicitudes, das cales o 93% tiveron resolución positiva, polo que podemos afirmar que é un programa universal que non deixa fora a nadie”.

En los próximos días, el ente provincial publicará las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), quedando entonces abierta la posibilidad de pedir la ayuda hasta el 31 e diciembre, con una prórroga para los nacidos en los primeros meses de 2027. Además, “as familias numerosas de categoría xeral e especial terán unha axuda maior, o mesmo que as que teñan persoas dependentes ó seu cargo ou atópense en situación vulnerable”, ampliaba el presidente provincial.

Con esta nueva edición, que contará con inscripción telemática, la Diputación da respuesta “ó reto demográfico vinculado á despoboación”, considerando ChegOU “unha ferramenta de apoio”.