CEO y Diputación de Ourense abordan la necesidad de viviendas

El presidente de la Diputación, Luis Menor, recibió al recién elegido como líder de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), David Martínez, en el primer encuentro entre ambos en el cargo.

Durante la reunión, ambos señalaron la necesidad de incrementar el parque de viviendas en la provincia. Pese a tratarse “dun problema común para toda a cidadanía”, en palabras de Menor, los empresarios indicaron que es un pilar fundamental “para facilitar a chegada de novos traballadores e consolidar poboación, aspecto esencial para o desenvolvemento económico e social de Ourense”, comentaba Martínez.

Otro de los aspectos que marcaron la reunión fue la necesidad de avanzar en la formación adaptada “co fin de dar resposta á falta de man de obra cualificada en determinados sectores”, pedían desde la CEO, a lo que el ente provincial garantizó que “ambas institucións están perfectamente aliñadas na defensa dos intereses de Ourense, e lograr unha provincia máis desenrolada económica e socialmente”, además de presentar un frente conjunto por la mejora de las conexiones tanto por carretera como tren.

Más suelo

El punto central del encuentro discurrió sobre la situación de los polígonos industriales, donde se va a contar a corto plazo con más de un millón de metros cuadrados. Martínez incidía en que se debería “seguir ampliando esta oferta, xa que a dispoñibilidade de solo industrial competitivo é determinante para atraer investimento e consolidar proxectos empresariais”. Luis Menor cerraba la reunión garantizando la cooperación para “potenciar conxuntamente as necesidades de investimentos”.