Luís Seara da un paso al frente y se postula de nuevo como candidato del BNG a la alcaldía de Ourense "se así o decide a militancia"

A preguntas de los medios durante la presentación del nuevo proyecto urbanístico en el barrio de O Couto, Seara ha confirmado su intención de volver a liderar la lista de la formación nacionalista en la ciudad, asumiendo el reto de arrebatarle el bastón de mando a Gonzalo Pérez Jácome.

"Luís Seara vai candidatarse para ser novamente, se así o considera a militancia, o candidato do BNG na lista local, Estas cousas tampouco hai que ocultalas", aseveró con claridad. No obstante, Seara se mostró cauteloso con los plazos internos de la formación, recordando que "o BNG ten os seus tempos" y un calendario previamente aprobado por el Consello Nacional. En este sentido, remarcó que la última palabra no la tiene él, sino las bases: "Falta o máis importante que é o debate asemblear. A diferencia doutras organizacións, os candidatos e candidatas elíxeos a militancia. Por tanto, agardemos a que a militancia se pronuncie".

Respaldo de su partido

El anuncio de Seara se produjo con el respaldo de la cúpula de su partido. A su lado se encontraba la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien aprovechó la ocasión para afear la situación política que atraviesa el Concello, marcada por la reciente imputación de Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación.

Para Pontón, la ciudad necesita urgentemente "deixar atrás estes anos perdidos" provocados tanto por el actual regidor como por los anteriores gobiernos del Partido Popular, a los que acusó de dejar a Ourense "nunha situación moi difícil" y de someterla a "anos e anos de abandono".

Ante este escenario, la líder nacionalista fijó el objetivo claro de la formación para la próxima cita con las urnas: "Queremos que esta cidade teña un alcalde do BNG, porque temos un proxecto de futuro". Según Pontón, más allá de los tiempos que marque la justicia respecto a la situación legal del actual alcalde, las elecciones brindarán a los ourensanos la oportunidad de que la ciudad abra "un novo tempo político da man do BNG" y recupere el pulso de la tercera ciudad de Galicia.