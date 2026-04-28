El BNG tilda de “inadmisíbel” el silencio sobre el AVE en Seixalbo

El BNG criticó duramente en el Senado la gestión del Ministerio de Transportes respecto a la Variante Exterior del AVE en Ourense. La formación nacionalista acusa al Gobierno de mantener una opacidad constante y un “clamoroso silencio” ante las iniciativas presentadas para conocer la realidad de las obras. E falta de información impide conocer si existe un compromiso real con la infraestructura o si se están ocultando decisiones que afecten al trazado definitivo, en palabras de la senadaora Carme da Silva.

É inadmisíbel que o Ministerio non dea explicacións nin concrete prazos, nin tampouco clarifique se existe unha decisión firme sobre o futuro da Variante Exterior"

Da Silva exigía en la Cámara Alta informes detallados y actualizados sobre el estado de los trabajos, al tiempo que reclamaba que el Ministerio aclare de inmediato si pretende renunciar al tramo entre Seixalbo y la estación de Ourense, añadiendo que “é inadmisíbel que o Ministerio non dea explicacións nin concrete prazos, nin tampouco clarifique se existe unha decisión firme sobre o futuro da Variante Exterior”.

El BNG demanda que la llegada de la alta velocidad a la ciudad cumpla con los estándares técnicos internacionales. Esto implica garantizar una conexión de doble vía que elimine los actuales cuellos de botella. La senadora defiende la necesidad de completar el proyecto original para evitar que el AVE pierda eficiencia en su entrada a Galicia, puesto que “mon ten sentido renunciar a un tramo fundamental que permitiría eliminar o paso polo intercambiador de Taboadela e evitar as actuais limitacións de velocidade”, argumentaba la senadora nacionalista.

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