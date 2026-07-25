Luisa Sanz recorre la Vía da Plata por Ourense tras salir del pueblo de su padre: "Era muy significativo para mí y está siendo espectacular"

Luisa Sanz decidió empezar su camino hacia Santiago en Puebla de Sanabria. El lugar escogido no es casualidad, era el pueblo de su padre y donde vivió toda su adolescencia. “Era muy significativo para mí, es mi pueblo”, asegura orgullosa. Reconoce que no entrenó mucho antes de iniciar esta aventura, pero cree que es asumible físicamente, aunque tiene partes muy duras, como el Padornelo.

“Está siendo espectacular. Sí que es muy solitario, coincido con una o dos personas en esta fecha”, resume su camino hasta ahora. Su itinerario contempla 14 etapas de entre 20 y 25 kilómetros de distancia. Ayer su destino fue Ourense: “Es muy bonita”. Tras un breve descanso en el albergue, tenía previsto ir al río Miño, a las termas y ver un poco la ciudad.

Tras ello, recargar energías para una nueva aventura. Cada día inicia la etapa a las siete y media de la mañana y espera que su esfuerzo le permita llegar a Santiago el día 30. Una vez alcance su objetivo, estará un par de días hasta regresar a su Cádiz.

Pase lo que pase, volverá siendo una persona distinta gracias a esta experiencia. “Lo más positivo es la conexión, no puedes describirla con ninguna actividad que puedas hacer en el día a día en comparación con el camino. Nunca llegas a estar tan en sintonía contigo. Es algo mágico, dicen, y es verdad”, confiesa.