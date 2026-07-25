Marcos Pico, de Alicante a Santiago en bicicleta para encontrarse a sí mismo: “Te da tiempo a pensar en las cosas buenas y malas”

Salió desde la puerta de su casa en Alicante y no parará hasta llegar mañana a Santiago. Ni los cinco pinchazos que ha sufrido consiguieron que Marcos Pico se rindiese en su ruta por toda la península. El año pasado escogió hacer el Camino desde Roncesvalles, donde se encontró mucha afluencia de peregrinos.

Este verano, por el contrario, transcurre por una ruta que le pareció más solitaria en su camino hasta reencontrarse consigo mismo. “No hay nadie y te da tiempo a pensar en todas las cosas buenas y malas”, explica. La elección no fue muy meditada: “Salí de la puerta de mi casa en Alicante y este era el que llegaba a Santiago”.

Recorre en torno a 80 kilómetros al día a bordo de su bicicleta. No es muy aficionado al ciclismo, de hecho, solo la había usado dos veces este año, pero desde hace dos semanas se convirtió en su compañera inseparable en esta aventura. Ayer, pocos minutos después de las doce del mediodía, llegó a Ourense completando su etapa 12. Ya solo le quedan dos para llegar a Santiago.

Durante el Camino, coleccionó un montón de anécdotas. Recuerda con mucho cariño lo que le sucedió en uno de los pueblos en los que pernoctó. Llegó y el albergue estaba cerrado, pero los clientes del bar le dieron un consejo: vete a buscar las llaves a la casa de la alcaldesa. La regidora no estaba y preguntando llegó a la casa de su madre, donde por fin consiguió las llaves. Durmió solo, como nueve de las doce noches que lleva.