¿Sabe usted que este lunes conoceremos a los miembros del nuevo consello del Campus de Ourense? ¿Que la Universidad de Vigo convocó una sesión extraordinaria para atar los últimos cabos tras el cambio en el rectorado? ¿Que se distribuirán los puestos de los diferentes órganos de la institución? ¿Y que Carmen García Mateo busca compromiso para poder llevar a cabo cambios efectivos?