El campus oferta más de 1.000 plazas para nuevos alumnos

Estudiantes a la salida de la última jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad en el campus.

El día de hoy será un cóctel de emociones. Al menos para los estudiantes que se presentaron este año a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). A lo largo de la jornada, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicará el primer llamamiento de matrícula y, con ello, los alumnos sabrán si han entrado o no en la titulación de su preferencia.

El campus de Ourense tiene por cubrir 1.017 plazas, repartidas en las 24 titulaciones que tienen en cartera. Ingeniería Informática se sitúa como el buque insignia del campus en cuanto a volumen, ofertando un total de 137 plazas. Por su parte, grados como Ingeniería Aeroespacial o Inteligencia Artificial habitualmente generan el mayor interés, mantienen una oferta de plazas más reducida, ambas con 45. Enfermería, otra de las grandes protagonistas, cuenta con 57 plazas.

Administración e Dirección de Empresas (ADE) convoca 85 vacantes, a las que hay que sumar 20 del programa simultáneo de ADE y Derecho y otras seis de ADE e Ingeniería Informática. Las titulaciones de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Trabajo Social ponen a disposición 75 plazas cada una.

Con todo, cabe recordar que el primer llamamiento no es determinante y habrá hasta nueve (los tres primeros exclusivamente para los que se presentaron a la convocatoria ordinaria; luego entrarán los de la extraordinaria). Los que no sean convocados en la lista de hoy tendrán posibilidades hasta que no se cierre definitivamente el grado que desean. El año pasado no se cerró ninguna titulación de la UVigo en esta primera llamada.

El año pasado quedaron sin cubrir 66 plazas en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Ciencias Ambientales; Ingeniería Agraria; Turismo; Geografía e Historia; la Simultaneidad Turismo y Geografía e Historia y la Simultaneidad Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales.

Tres grados tienen más de un 10 como nota de corte

Poder entrar o no a un grado viene determinado por el número de solicitudes recibidas y el número de plazas ofertadas ese año. Sin embargo, las notas de corte ayudan a los estudiantes a tener una idea del resultado que van a necesitar para poder cursar una titulación u otra.

En este sentido, el campus cerró el proceso de adjudicación de plazas del curso pasado con tres grados que superaban el 10 como nota de admisión. Como viene siendo habitual, la más alta la registró Ingeniería Aeroespacial en su doble vertiente. El Programa Académico con Recorrido Sucesivo (que incluye la matrícula en el máster) cerró con un 12,336 y el grado simple con un 12.130. Le sigue en el podio Relaciones Internacionales con un 11,458 y Enfermería con un 10,982.