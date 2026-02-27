Luz Cánovas: "El tratamiento del dolor oncológico debe ser interdisciplinar"

La anestióloga Luz Cánovas, responsable de la Unidad del Dolor del CHUO.

Una nueva edición de la reunión del grupo de trabajo de la Sociedad Española del Dolor aborda esta realidad desde distintos prismas. La anestióloga Luz Cánovas, responsable de la Unidad del Dolor del CHUO es la encargada de organizarla.

Pregunta. ¿Qué supone para Ourense acoger este evento ?

Respuesta. Como coordino la unidad del dolor, decidimos traer la reunión a nuestra unidad y celebrarla en Ourense desde hace ya unos años. La aceptación ha sido muy grande y se ha fidelizado dentro del calendario formativo de los profesionales.

P. ¿Por qué es tan importante poner el foco en el dolor oncológico?

R. La prevalencia es altísima. En fases iniciales puede llegar al 40%, pero en estadios avanzados alcanza el 70 u 80%. Además, también existe dolor en pacientes que se han curado, derivado de la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía.

P. En la jornada participan profesionales de toda España.

R. Sí, vienen especialistas y personal de enfermería de hospitales de referencia a nivel estatal. La implicación de los prefesionales es cada vez mayor y este año hemos incorporado también a la Sociedad Española de Oncología Médica.

P. La Unidad del Dolor de Ourense fue pionera en Galicia.

R. Fuimos la primera de Galicia y la tercera de España. Tenemos mucha experiencia en el tratamiento del dolor y una formación muy completa para los residentes.

P. ¿El tratamiento del dolor debe ser interdisciplinar?

R. Por supuesto. Deben participar oncología médica y radioterápica, atención primaria, la unidad del dolor, psicología clínica, fisioterapia… Es un abordaje global.

P. ¿Ha evolucionado mucho el tratamiento?

R. Muchísimo. Se han desarrollado fármacos con menos efectos secundarios y mayor eficacia, especialmente para el dolor neuropático y mixto, muy habituales en el paciente oncológico.