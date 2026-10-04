Galería | Luz Casal pone el broche de oro a una edición más del Ou Yeah!

Luz Casal convirtió el Paco Paz en el punto de encuentro de casi 2.000 espectadores que disfrutaron de una noche de música, recuerdos y grandes canciones para cerrar el Ou Yeah!. Estas son las imágenes que dejó su actuación en Ourense.

El Paco Paz se convirtió en el escenario de una noche marcada por la música y el reencuentro con una artista imprescindible. Casi 2.000 personas acompañaron a Luz Casal en el cierre del Ou Yeah!, en un concierto que reunió diferentes generaciones alrededor de sus canciones.

La noche arrancó con la actuación del vigués Castillo y continuó con la llegada de una Luz Casal que repasó parte de su trayectoria y presentó también temas más recientes. El público cantó, aplaudió y acompañó cada uno de los momentos del concierto, en una despedida a la altura de una de las grandes citas culturales de Ourense.