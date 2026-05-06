M-Clan y Miguel Ríos, conciertos para las Festas de Ourense

Las Festas de Ourense del mes de junio ya tienen las principales actuaciones reservadas. El gobierno local ha formalizado ya la contratación de los dos grandes reclamos del cartel que, según pudo saber este periódico, serán MClan (18 de junio) y Miguel Ríos (19 de junio). Ambos conciertos han sido adjudicados por un importe idéntico de 72.600 euros cada uno. El sábado 20 de junio tendrá lugar un Tributo a Joaquín Sabina, con un coste de 7.260 euros.

El encargado del pregón será el cómico gallego Rober Bodegas, el día 19 de junio, contratado por 5.445 euros.