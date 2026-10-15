Una madre, acusada de golpear a dos agentes que impedían que se llevase a su hijo de un colegio de Ourense

Una mujer se enfrenta a un año de prisión por presuntamente agredir a dos agentes de la Guardia Civil que intentaban impedir que se llevase a su hijo de un centro escolar de Ourense. El menor se encontraba bajo la tutela de la Xunta de Galicia.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:20 horas del 8 de octubre de 2024, cuando los agentes acudieron al colegio tras recibir un aviso sobre el peligro de que la acusada intentase llevarse al niño por la fuerza.

Según el escrito de la Fiscalía, cuando la mujer se aproximó al menor, uno de los guardias civiles trató de impedírselo colocándose delante de ella con los brazos abiertos. La acusada, sin embargo, habría insistido en acercarse a su hijo mientras insultaba al agente, llamándolo "hijo de puta", y le propinaba puñetazos en el pecho y los brazos.

Un segundo guardia civil acudió para intentar detener la agresión, momento en el que la mujer, según la acusación, le propinó patadas en las piernas y puñetazos en la cara y el labio. Finalmente, ambos agentes consiguieron reducirla y detenerla.

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El juicio se celebrará en marzo de 2027

La audiencia preliminar se celebró este jueves en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, sin que las partes alcanzasen un acuerdo de conformidad. Por ello, el juicio ha quedado fijado para marzo de 2027.

El Ministerio Fiscal solicita para la acusada un año de prisión por un delito de atentado y una multa de 45 días, a razón de 10 euros diarios, por un delito leve de lesiones, lo que supone un total de 450 euros.

Además, reclama que la mujer indemnice con 240 euros a uno de los agentes por las lesiones sufridas.