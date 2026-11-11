Un magosto contra la soledad no deseada en Ourense

Personas reunidas alrededor de un fuego, cuidando, pelando y degustando castañas asadas. Esta es una de las imágenes más típicas que nos dejan los magostos. El Campo da Feira fue testigo este martes de una de estas reuniones. En estas épocas de fiesta, la soledad no deseada acecha a las personas más vulnerables: Inmigrantes, madres solteras o personas sin techo se ven obligados a pasar, sin compañía, lo que deberían ser días de celebración. La asociación Provivienda Ourense, que trabaja con muchas de estas personas en riego, organizó un magosto comunitario, enmarcado en su programa “Buxaina”, para establecer lazos de afecto entre estas comunidades.

Castañas que unen países

Venezolanos, iranís, peruanos o palestinos eran algunas de las nacionalidades que compartieron mesa, pan y risas en un magosto que, para algunos, fue el primero de su vida. Era el caso del palestino Marwan, quien se estrenaba en estas tradicionales fiestas pero no en las castañas: “En Palestina también comemos castañas. Me recuerdan a mi tierra. Las de Galicia son muy sabrosas, seguramente porque crecen aquí”.

Entre castaña y castaña, Marwan recordaba la tierra que se vio obligado a dejar atras, mezclando la morriña con el calor del fuego y de la gente. Este sentimiento fue compartido por su compatriota Nader, también natural de Palestina, quien lleva ya varios años viviendo en España: “Este es mi tercer magosto, las castañas están muy buenas aunque también me gusta la empanada de pollo”. Esta elección de empanada no es baladí, pues Nader no se permite comer cerdo debido a su religión. Para Provivienda Ourense es muy importante cuidar este tipo de detalles con el objetivo de que todos los asistentes se sientan integrados.

Pili Nogueiras, responsable de programas transversáis en esta asociación, destacó la importancia de seguir rompiendo estereotipos: “Formar parte de estos colectivos y encontrar vivienda es casi imposible. Un nombre, un apellido, tener hijos… todo puede ser motivo para que no te alquilen. Se están permitiendo conductas racistas y xenófobas”.

A diferencia de los comensales palestinos, el latinoamericano Alirio Bencomo sí que probaba por primera vez las castañas asadas. Ante la pregunta de si le habían gustado, Bencomo respondió con un rotundo sí.

Un magosto en condiciones no se compone solo de castañas, sino también de juegos tradicionales. La asociación Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” cedió material para jugar con trompos, “A chave” o “A rá”. Para Margot Barreto, natural de Maracaibo, estos pasatiempos no eran extranjeros, pues recordaba jugar con análogos en su Venezuela natal: “Son muy parecidos, aquí se le dice trompo, pero para nosotros es ‘perinola’ y al juego de ‘a chave’ se le llama ‘bolas criollas”.