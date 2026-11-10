Concursos, música y cena en el magosto de A Mezquita

A Mezquita celebra el próximo 14 de noviembre su tradicional magosto, una jornada festiva que tiene como escenario la Casa da Cultura y que cuenta con diferentes actividades para todos los públicos, concursos, música y una cena popular.

La programación comienza con un concurso de cocina en el que los participantes deben elaborar un postre cuyo ingrediente principal sean las castañas. Las elaboraciones tienen que entregarse a las 19,00 horas en la Casa da Cultura. El certamen reparte tres premios: un vale de 90 euros para el ganador, otro de 60 euros para el segundo clasificado y uno de 30 euros para el tercero.

A las 20,00 horas tiene lugar uno de los juegos tradicionales de la jornada, el concurso de “Arrapaña Castañas”, en el que los participantes deben recoger el mayor número posible en dos minutos. La inscripción puede realizarse en el bar del magosto por un euro. Hay premios para las tres primeras posiciones y una categoría infantil.

La programación incluye también una competición de tirar de la cuerda, que requiere un mínimo de seis participantes. Tanto en la categoría de adultos como en la infantil se reparten vales de 30, 20 y 10 euros para gastar en establecimientos locales.

La jornada continúa a las 21,00 horas con una cena popular que incluye empanada, chorizo, panceta, caldo, chocolate, bica y castañas. La música tiene igualmente su espacio con una foliada libre y la actuación de Festicultores Troup.

Las entradas pueden adquirirse en el Concello de A Mezquita por un precio anticipado de 10 euros, hasta el 12 de noviembre. El día del magosto, si quedan plazas disponibles, el coste es de 15 euros y la entrada es gratuita para niños de hasta 12 años.