Mañana accidentada en Ourense: un atropello y una colisión entre dos coches dejan heridos en la provincia

Ubicación aproximada en la que tuvo lugar el atropello en Bentraces

Una persona ha resultado herida en Bentraces tras sufrir un atropello. El accidente de tráfico tuvo lugar este sábado en la rúa Hermida de la localidad alrededor de las 13:18 horas.

Hasta el punto acudieron el 061, que dio el aviso a emergencias, así como el GES de Pereiro y Emerxencias Barbadás.

Una colisión en O Carballiño deja heridos

Prácticamente a la misma hora, dos coches colisionaron en una curva de la N-541, en el kilómetro 28,5, a la altura de Longoseiros. El particular que llamó al 112 avisaba además de que había una persona sufriendo una crisis nerviosa.

Los coches interrumpieron la normal circulación en el punto durante varios minutos. Hasta allí acudieron Urxencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y Bombeiros do Carballiño.