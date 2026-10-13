¿Sabe usted que en algunos manteles la geografía de Ourense se aprende con más imaginación que precisión?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un mapa de Galicia que ha decidido reinventar la toponimia y convertir la hora de comer en una clase de geografía con más gazapos que municipios.
¿Sabe usted que los manteles de papel que utilizan en la hostelería con el mapa de Galicia están llenos de trampas lingüísticas? ¿Que hacerlos en China o más allá del Padornelo tiene consecuencias previsibles y daños colaterales para la toponimia local? ¿Que uno de estos ejemplos es Sandiás? ¿Que en este mantel han preferido rebautizarlo como Sandías? ¿Que también han creado el nuevo concello de Xunqueria de Ambía?
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