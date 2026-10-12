¿Sabe usted que la alcaldesa de Maceda jugó a los bolos con un miñato?

¿Sabe usted que a la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, casi le da un parraque cuando se metió en el papel de cetrera en el Alto do Rodicio? ¿Que se animó a liberar un miñato, pero la solemne maniobra se le fue literalmente de las manos? ¿Que el agradecido animalito, en lugar de alzar un vuelo majestuoso hacia su anhelada libertad, prefirió la ruta kamikaze y se dedicó a jugar a los bolos estampándose contra el público?