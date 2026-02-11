Manual de instrucciones para cuidar a quien cuida

El centro cultural Marcos Valcárcel fue el escenario escogido para la presentación de la “Guía de persoas coidadoras”, un manual nacido de la experiencia clínica para dar soporte técnico y emocional a quienes atienden a pacientes dependientes. Verónica Civeira, subdirectora de Enfermería de Atención Primaria y coordinadora del proyecto, ponía en primer lugar el foco en una realidad demográfica provincial: más de 3.500 personas permanecen inmovilizadas en sus domicilios, atendidas mayoritariamente por mujeres del entorno familiar “pasando da cama á cadeira, coidadas principalmente por mulleres”, ilustraba Civeira.

El documento es el resultado de dos años de trabajo en talleres de salud impartidos en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Un texto que recopila conocimientos sobre higiene, movilización, primeros auxilios y salud mental, adaptándose a las necesidades detectadas en consultas y visitas domiciliarias. Ha pasado, además, por el filtro de 27 cuidadoras antes de su publicación para garantizar su utilidad.

Santiago Camba, gerente del área sanitaria, valoraba el sacrificio no retribuido del entorno familiar, que permite a los pacientes permanecer en sus hogares. Camba definía la enfermería comunitaria como “a ponte esencial que conecta os recusos sanitarias coa realidade das aldeas e cidades”, calificando al personal de enfermería como “unha peza clave na prevención, na educación para a saúde e no apoio ás familias”.

El cierre institucional corrió a cargo de Luis Menor, presidente de la Diputación, quien garantizó el apoyo a la edición y distribución del manual, disponible también en formato digital, recordando que “coidar a quen coida non é unha opción política. É un deber moral”.