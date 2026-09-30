Manuel Carracedo será el candidato de la coalición de izquierdas a la Alcaldía de Ourense

ELECCIONES 2027

La coalición de izquierdas formada por Sumar, Ourense Mellor, Equo y Recortes Cero elige a Manuel Carracedo como candidato a la Alcaldía de Ourense para las elecciones municipales de 2027.

La Región
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Publicado: 30 sep 2026 - 09:54 Actualizado: 30 sep 2026 - 09:54
Mnauel Carracedo
Mnauel Carracedo | La Región

La confluencia formada por Sumar, Ourense Mellor, Partido Verde-Equo y Recortes Cero ya tiene cabeza de lista para las elecciones municipales de mayo de 2027. El elegido es Manuel Carracedo Rodríguez, economista y hasta hace unas semanas integrante de la ejecutiva provincial del PSOE de Ourense.

Carracedo encabezará así el proyecto conjunto que distintas organizaciones situadas a la izquierda del PSOE llevan meses preparando en la ciudad. La candidatura comenzó a tomar forma alrededor de Ourense Mellor y Movemento Sumar Galicia, a los que posteriormente se incorporaron Partido Verde-Equo y Recortes Cero.

Carracedo, una amplia trayectoria

El futuro candidato cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al ámbito económico y empresarial. Economista colegiado, ejerció también como docente y trabajó durante más de treinta años en Coren, según la información recogida en sus perfiles profesionales. Su salto a esta candidatura se produce poco después de abandonar el PSOE, partido en cuya dirección provincial había asumido responsabilidades recientemente.

En mayo de 2025, Carracedo había sido incorporado a la ejecutiva provincial socialista encabezada por Álvaro Vila como responsable del área de Economía y Empleo. Su salida de la formación se ha producido apenas unas semanas antes de conocerse que será quien lidere la nueva candidatura de confluencia.

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