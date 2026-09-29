El Concello de Ourense lleva de nuevo los presupuestos a pleno

El pleno extraordinario del Concello de Ourense convocado por Jácome para este jueves reunirá en un mismo orden del día dos de los asuntos económicos más complejos de este último año de mandato. El gobierno de Jácome someterá a votación la aprobación del presupuesto de 2026 y el expediente para el pago de 11,45 millones de euros en facturas atrasadas a proveedores, correspondientes a la cuenta 413, con tramitación irregular. Se trata de dos expedientes que ya han encontrado el rechazo de la oposición en el pleno.

El primer punto del orden del día retoma la tramitación de los presupuestos municipales, cuyo importe asciende a 128,6 millones de euros. El pasado 23 de junio, las cuentas quedaron aprobadas de forma inicial y automática. Esto se produjo después de que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, perdiera una cuestión de confianza y de que los grupos de la oposición (PP, PSOE y BNG) agotaran el plazo legal de 30 días sin presentar una moción de censura con un candidato alternativo.

Tras abrirse el periodo de exposición pública, la oposición presentó alegaciones señalando diversas carencias técnicas, con especial énfasis en la ausencia de informes de la Intervención municipal. Para resolver estas reclamaciones y proceder a la aprobación definitiva, el gobierno local convocó un pleno extraordinario previsto para el 27 de julio. Sin embargo, la sesión fue desconvocada in extremis el día 25, al no contar con los votos necesarios para sacar el punto adelante. Dos meses después, el expediente vuelve a someterse al criterio de la corporación.

Cuenta 413

Los puntos dos y tres de la sesión plantean la aprobación de una modificación de crédito y un reconocimiento extrajudicial para abonar 11,45 millones de euros. Este montante corresponde a la cuenta 413, que engloba servicios prestados por empresas sin un contrato en vigor o sin consignación presupuestaria previa. Es la tercera vez en menos de un mes que el gobierno local lleva este mismo asunto a la sesión plenaria: los días 4 y 5 de septiembre la operación fue rechazada con los votos en contra del PP y el BNG, que justificaron su negativa en la decisión de no levantar los reparos técnicos. El grupo socialista optó por la abstención.

El segundo intento fue el 16 de septiembre. DO volvió a someter a votación el mismo expediente, obteniendo un resultado idéntico.

Para la aprobación de estos expedientes, la distribución de fuerzas de la corporación exige al gobierno en minoría buscar apoyos. En las votaciones previas, la postura del PSOE, que argumenta que aprobar el trámite no asegura el pago inmediato a las empresas, se tradujo en una abstención que resulta matemáticamente insuficiente para que DO gane la votación. Para que los expedientes prosperen este jueves, el ejecutivo requiere que el grupo del PP o el BNG voten a favor o pasen a la abstención.