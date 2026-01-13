Manuela sufrió el colapso de las Urgencias en el CHUO: "Estuve casi 11 horas esperando con mi hija"

El colapso de las urgencias durante la Navidad sigue sobre la palestra. A las 1:23 horas del pasado 3 de enero, Manuela Mellado cruzó la puerta del CHUO acompañando a su hija, derivadas por su médica de Atención Primaria. A partir de ahí, empezó una espera que, en su relato, se hizo interminable: “Nos pasamos allí toda la noche”. No fue hasta las 8:00 horas cuando las pasaron a una sala y, según detalla, la atención médica llegó dos horas después. Entre pruebas y valoraciones, el proceso se prolongó hasta las doce del mediodía. En total, pasaron casi once horas dentro del hospital.

Mellado indica que, en ningún punto, pretende cuestionar el trabajo del personal sanitario, todo lo contrario: “Le hicieron pruebas. La atendieron muy bien”, explica. Su queja apunta a la saturación. En la sala, cuenta, “estaban desbordados de la cantidad de personas que había”.

A su alrededor, describe un escenario de agotamiento: “La gente estaba con mucho dolor, la mayoría gente mayor”. Y, sobre todo, una sensación compartida por quienes no podían marcharse: “Te sientes abandonada y a la suerte, porque de allí tampoco te puedes ir en esas circunstancias”, lamenta. Cuenta que, a lo largo de la noche, llegó a tener que ir a su casa por cuenta propia a por analgésicos para menguar el dolor de su hija.

En su caso, asegura que el motivo de consulta no era banal. “No era un ataque al corazón, pero si alguien va a urgencias es por algo”, resume. Prefiere no revelar el diagnóstico concreto, aunque admite que existía el riesgo de una intervención respiratoria: “Le podrían haber tenido que hacer una traqueotomía. Mi hija llegó a urgencias hablando y luego solo pudo hacerlo por mensaje telefónico”, detalla.

Esa noche coincidió -según los datos trasladados por el Sergas- con el día más concurrido de todas las navidades en las urgencias ourensanas: 308 personas fueron atendidas en Urgencias del CHUO y 343 en el Punto de Atención Continuada (PAC). “Un médico no puede tratar a tanta gente”, indica Mellado y añade un factor estructural: “La población de Ourense es cada vez más mayor y más demandante. Allí no me imagino a ningún político esperando”.

Desde el Sergas, enmarcan el problema en un “periodo con alta demanda de camas”, que obliga a separar pacientes cuando se requieren aislamientos. Según la explicación trasladada, se activaron “todas las áreas de expansión” y se reprogramó actividad quirúrgica, priorizando la Cirugía Mayor Ambulatoria para mantener camas disponibles, sin afectar a intervenciones preferentes como las oncológicas.

La urgencióloga Pilar Garzón apunta a un fenómeno recurrente: el sobreaforo. Reclama planificación real por parte de la Administración, ya que los picos de gripe llegan cada invierno y “no puede ser que todas las áreas sanitarias se echen las manos a la cabeza todos los años”. A esa presión suma la dificultad para subir pacientes a planta por falta de camas, el envejecimiento de la población y “un mal uso de urgencias” que multiplica el colapso.

En la misma línea, la médica Cristina Simón, que trabaja en Atención Primaria y en el PAC de la ciudad, confirma que “los datos son reales” y sitúa el salto de demanda “a partir del día 3 de enero”. Además, lamenta consultas por síntomas leves. “La gente tose un poquito y viene”, se queja. No obstante, describe un sistema tensionado por afecciones respiratorias, especialmente el virus respiratorio sincitial. Por otro lado, reclama un uso responsable del sistema y medidas básicas como el uso de mascarilla en espacios cerrados. “A la población le hace falta mucha educación”, concluye.

El debate ha saltado también al plano profesional. SEMES Galicia ha expresado su apoyo al comunicado emitido por los Coordinadores de los Servicios de Urgencias Hospitalarias de Galicia el pasado fin de semana, en el que se denuncia esta situación de sobrecarga asistencial.