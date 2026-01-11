Los servicios de Urgencias de Ourense están “en riesgo de colapso”

Los coordinadores del Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) de los hospitales de Ourense y Verín (Beatriz Martínez y Cesáreo Álvarez), han unido sus firmas a un manifiesto junto a sus homólogos de otros diez hospitales de toda Galicia, en la que alertan conjuntamente del “riesgo de colapso” que pueden sufrir por la falta de personal y recursos.

Ha habido un aumento de atenciones de hasta un 30% con respecto a los picos asistenciales previos, batiendo todos los records históricos"

El comunicado conjunto explica que los responsables se ven impulsados a tomar esta decisión ante “la situación de sobrecarga asistencial y la falta de drenaje que están padeciendo los Servicios de Urgencias”, que siguen siendo “la principal puerta de entrada para una gran mayoría de los ciudadanos”, donde “ha habido un aumento de atenciones de hasta un 30% con respecto a los picos asistenciales previos, batiendo todos los records históricos, año tras año”.

A esta situación, los coordinadores añaden que “la falta de profesionales, sumado a la no existencia todavía de residentes de Medicina de Urgencias hasta que salga la primera promoción que comenzará este año, y a la competencia en inferioridad de condiciones laborales de otros niveles asistenciales hace que tengamos que realizar autocoberturas, cada vez con mayor dificultad”.

Es inaceptable, como organización y como sociedad, que haya tiempos de respuesta en Atención Primaria que lleguen hasta las 3 semanas de dilación"

También señalan los facultativos como causa de estas dificultades a la situación del servicio de Atención Primaria, donde “es inaceptable, como organización y como sociedad, que haya tiempos de respuesta en ese nivel asistencial que lleguen hasta las 3 semanas de dilación. Es el momento de que todos,sin excepción, arrimemos el hombro. Es nuestro deber y nuestra obligación como Sanidad y Servicio Público”.

De no tomarse decisiones en este ámbito, se estaría cayendo en “un riesgo para la seguridad, convirtiendo los SUH en almacenes de pacientes”, concluyen.