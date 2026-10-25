Mapa | Estos son los 30 parques infantiles de Ourense que se reformarán

El proyecto constructivo redactado por la consultora Inrupre para el Concello de Ourense detalla sobre el plano la distribución exacta de las actuaciones contempladas en el plan de remodelación de áreas de esparcimiento. Con un presupuesto base de licitación de 3,5 millones de euros (2.892.561,98 euros antes de impuestos), la cartografía oficial del expediente sitúa cada una de las intervenciones previstas sobre la trama urbana de la capital provincial.

La zonificación gráfica refleja una intervención de carácter transversal que alcanza a prácticamente todos los distritos. Al norte del río Miño, los puntos de actuación se concentran en enclaves estratégicos de A Ponte y áreas próximas a Peliquín y O Vinteún. Hacia el este y el centro, el mapa marca intervenciones en el entorno de San Francisco, As Lagoas y viales céntricos, mientras que hacia el sur y el oeste se despliega sobre barrios populosos como O Couto, Mariñamansa y Barrocás.

Mapa de los 30 parques infantiles de Ourense que se renovarán.

El documento técnico justifica esta reordenación en el "grado elevado de obsolescencia" funcional y normativa que arrastra la mayoría de recintos existentes, catalogados en el planeamiento urbanístico bajo las calificaciones de "Zonas de Esparcimiento y Parques" y "Jardines". Sobre esta base cartográfica se reparten tanto las 30 instalaciones infantiles que recibirán mejoras integrales como los ocho recintos de juegos que serán desmantelados para su conversión en praderas verdes y áreas de descanso.