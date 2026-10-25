Mapa | Estos son los 30 parques infantiles de Ourense que se reformarán
CONSULTA
El Concello de Ourense fija en plano el despliegue de su plan de 3,5 millones de euros para la renovación de parques infantiles y la creación de nuevos espacios libres, con actuaciones repartidas desde el norte de la ciudad hasta los barrios del sur
El proyecto constructivo redactado por la consultora Inrupre para el Concello de Ourense detalla sobre el plano la distribución exacta de las actuaciones contempladas en el plan de remodelación de áreas de esparcimiento. Con un presupuesto base de licitación de 3,5 millones de euros (2.892.561,98 euros antes de impuestos), la cartografía oficial del expediente sitúa cada una de las intervenciones previstas sobre la trama urbana de la capital provincial.
La zonificación gráfica refleja una intervención de carácter transversal que alcanza a prácticamente todos los distritos. Al norte del río Miño, los puntos de actuación se concentran en enclaves estratégicos de A Ponte y áreas próximas a Peliquín y O Vinteún. Hacia el este y el centro, el mapa marca intervenciones en el entorno de San Francisco, As Lagoas y viales céntricos, mientras que hacia el sur y el oeste se despliega sobre barrios populosos como O Couto, Mariñamansa y Barrocás.
El documento técnico justifica esta reordenación en el "grado elevado de obsolescencia" funcional y normativa que arrastra la mayoría de recintos existentes, catalogados en el planeamiento urbanístico bajo las calificaciones de "Zonas de Esparcimiento y Parques" y "Jardines". Sobre esta base cartográfica se reparten tanto las 30 instalaciones infantiles que recibirán mejoras integrales como los ocho recintos de juegos que serán desmantelados para su conversión en praderas verdes y áreas de descanso.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
VICTORIA IMPORTANTE
El Ourense CF vuelve a sonreír tras ganar a la Gimnástica de Torrelavega (3-0)
PREVISIÓN DEL TIEMPO
Ourense recupera el sol y las temperaturas suaves durante la semana