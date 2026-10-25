Ourense eliminará ocho parques infantiles por "infrautilización"

Algunos de los espacios de ocio de Ourense que perderán su condición de parque infantil.

El Concello de Ourense ha sacado a licitación un contrato de 3,5 millones para renovar las áreas de esparcimiento de la ciudad en un plazo de ocho meses, tras constatar que de los 150 parques infantiles de la ciudad, "máis do 70%" presentan un estado de obsolescencia normativa y técnica.

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El proyecto prevé modernizar 30 parques. Sin embargo, la intervención incluye una medida drástica: la eliminación definitiva de ocho áreas de juegos para reconvertirlas en "espacios libres" para todas las edades, en las que se invertirán 342.000 euros.

Los recintos que perderán su condición de parque infantil son Peliquín (junto al paso a nivel), Milagrosa 1 (en la rúa alfonso X el Sabio), Milagrosa 2 (en la calle Xunqueira de Espadanedo), Serra de Larouco (San Francisco), A Inmaculada (antigua pista), Peña Trevinca, Ponte Lonia y Poeta Manuel Antonio.

Para justificar este desmantelamiento, el gobierno local se escuda en que estos espacios están actualmente "infrautilizados". Bajo esta premisa, se busca un diseño de bajo mantenimiento que evitará al Concello las costosas normativas de seguridad que exige un área infantil homologada.

Las excavadoras retirarán los suelos de caucho, las soleras de hormigón y todos los elementos lúdicos. El bullicio infantil dará paso a recintos dominados por praderas de césped natural en rollos de tepes y, en enclaves como Inmaculada, por pavimentos de hormigón desactivado que dejan el árido a la vista. La renaturalización se completará plantando magnolios con acolchado de corteza de pino.

El nuevo mobiliario confirmará este cambio de uso: se instalarán exclusivamente mesas de pícnic de hormigón y madera, papeleras y bancos con respaldo. Peliquín, por ejemplo, sumará 235 metros cuadrados de césped y una nueva fuente, mientras que Poeta Manuel Antonio cambiará sus grandes juegos por zonas verdes.