Ser autónomo en Ourense no garantiza cobrar el salario mínimo

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido al Gobierno central que se habilite un plan que dirija hacia el trabajo por cuenta ajena a aquellos autónomos cuyos rendimientos del trabajo los convierten en “autónomos pobres”, es decir, que una vez cumplidas con todas las tributaciones que se les exigen, “malviven con rendimientos netos de su actividad por debajo de 900 euros mensuales”, alerta Eduardo Abad, presidente del colectivo, quien cifra en casi 30.000 los trabajadores por cuenta propia que en Galicia se encuentran en esta situación, de los cuales “aproximadamente 7.500 estarían en la provincia de Ourense”.

Los cálculos de UPTA implican que, cerrado el año 2025 con 22.123 autónomos en la provincia, casi el 34% de estos trabajadores por cuenta propia se vería en esa situación, por lo que UPTA busca articular un plan donde “el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulse un sistema que, mediante programas específicos de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, permita a estos trabajadores transitar hacia empleos asalariados”, explica Eduardo Abad, recordando que “los sueldos mínimos del empleo por cuenta ajena son, de media, al menos 500 euros superiores a los rendimientos de estos autónomos”.

Control de calidad

Analizando las condiciones que llevan a esta situación, UPTA señala que “las políticas de fomento del autoempleo aplicadas de manera indiscriminada, como la tarifa plana, han empujado al RETA a personas sin un proyecto definido, sin estructura ni competencias necesarias para generar un negocio viable”, en palabras de su presidente, Eduardo Abad, para quien “algo está fallando cuando más del 60% de los autónomos acogidos a tarifa plana declaran rendimientos de trabajo inferiores a los 700 euros mensuales, por debajo de la pensión media (que superará en enero los 1.000 euros)”.

Por ello, la asociación pide que haya “un mayor control de emprendimiento autónomo. Poner un negocio en marcha es un ejercicio de responsabilidad, y la administración debe ejercerla si va a invertir recursos para garantizar que esos negocios funcionen”, indica Eduardo Abad, presidente de UPTA.

El objetivo para 2026 pasa por mejorar la tributación

Tanto David Martinez como Eduardo Abad han puesto el foco en la necesidad de mejorar el sistema de tributación para los autónomos durante 2026 para poder garantizar la viabilidad de muchos proyectos de emprendimiento.

Desde la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos (Aepa), Martínez indicaba que “tenemos que mejorar la tributación. Quien percibe el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo está cobrando más que muchos autónomos, sino que está exento de tributación, cosa que no puede hacer un autónomo. Es necesario encontrar un equilibrio”, señalaba el presidente.

También la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se trabajará en ese frente, indicando su presidente, Eduardo Abad que “hemos pedido al Parlamento de Galicia un descenso de cinco puntos en el tramo autonómico del IRPF para los autónomos; y ya tenemos el compromiso de que se proponga algo similar en el Congreso para el tramo nacional”.