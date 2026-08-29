¿Sabe usted que se nos marcha de la city el jefe de operaciones de la Guardia Civil?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, habrá nuevo jefe de operaciones en la Guardia Civil en Ourense
¿Sabe usted que se nos marcha de la city el jefe de operaciones de la Guardia Civil? ¿Que tras cinco años en tierras ourensanas Jose Benito Fernández Santamarina pasa a la situación de reserva? ¿Que todo el mundo se merece descansar de vez en cuando? ¿Que deja atrás una larga trayectoria en Vigo, Pontevedra y su Verín natal? ¿Y que estamos expectantes por saber quien lo sustituirá?
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