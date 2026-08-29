¿Sabe usted que se nos marcha de la city el jefe de operaciones de la Guardia Civil? ¿Que tras cinco años en tierras ourensanas Jose Benito Fernández Santamarina pasa a la situación de reserva? ¿Que todo el mundo se merece descansar de vez en cuando? ¿Que deja atrás una larga trayectoria en Vigo, Pontevedra y su Verín natal? ¿Y que estamos expectantes por saber quien lo sustituirá?

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