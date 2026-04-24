De María del Carmen a Sofía, así han evolucionado los nombres más escogidos en Ourense

Los cambios en la sociedad también se pueden ver en los nombres. En cincuenta años los gustos de las madres y padres han cambiado radicalmente en la provincia. Si en los años 70 los nombres más elegidos en la provincia de Ourense fueron José Manuel y María del Carmen, en la década de los 2020 han desaparecido los compuestos y predominan Mateo y Sofía.

Sin embargo, ese bum de hace un cinco décadas permite que a día de hoy en la cúspide de los nombres más frecuentes en Ourense se mantengan María del Carmen y Manuel. Así lo muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, relativos al 1 de enero de 2025.

En los apellidos tampoco hay sorpresa, pero es normal en este campo, ya que no dependen de la elección, sino de la sucesión. La lista de entre los nacidos en la provincia está liderada por Rodríguez y le siguen: Fernández, González, Álvarez, Pérez, Vázquez, López y García.

Sin embargo, el pasar del tiempo se refleja mejor en los nombres. Los genuinamente gallegos se han consolidado en la lista de los más comunes en la década de 2020 como Anxo o Brais. Por otra parte, Manuel continúa en un puesto privilegiado -noveno más escogido- mientras que en el caso de las mujeres el nombre de Carmen o María no ha sido una elección habitual en los últimos años de los padres y madres. La lista la lidera Sofía, aunque la siguen de cerca Noa, Lara y Valeria.