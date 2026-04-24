Buscador | Nombres más comunes en España 2025

“María Carmen” y “Antonio” siguen siendo los nombres más comunes en España, según el INE 2025.

El Instituto Nacional de Estadística INE ha publicado este jueves la estadística de nombres y apellidos más frecuentes correspondiente a 2025, que confirma que “María Carmen” y “Antonio” continúan siendo los nombres más comunes en España.

El informe no solo refleja cuántas personas llevan cada nombre, sino también datos como la edad media, la distribución por décadas de nacimiento y su presencia por regiones, lo que permite trazar una radiografía sociológica de la población española a través de los nombres.

En el caso de los hombres, el nombre Antonio encabeza el ranking con 590.938 personas, con una edad media de 58,7 años, seguido por Manuel (56,5 años) y José (63,2 años).

Entre las mujeres, el nombre más frecuente es María Carmen, con 618.622 personas que lo llevan. En general, los nombres femeninos más habituales como María o Carmen también aparecen de forma muy destacada por separado.

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Nombres más comunes en Ourense: María Carmen y Manuel lideran el ranking

El estudio refleja además un rasgo común: los nombres más frecuentes en España tienen una edad media elevada, en torno a los 50-60 años, lo que evidencia su mayor popularidad en generaciones anteriores frente a los nombres actuales.

La estadística del INE se ha convertido también en una herramienta útil para futuros padres, ya que permite consultar la frecuencia de cada nombre en España, su edad media y su distribución geográfica, ayudando a evitar coincidencias muy comunes o a inspirar nuevas elecciones.

El organismo actualiza estos datos periódicamente y ofrece un buscador para explorar la popularidad de cualquier nombre en el país.