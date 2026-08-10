María y Consuelo, de Alicante hasta Ourense: “Nos quedan cosas por ver, así que tendremos que volver”
ESTANCIA EN GALICIA
Las visitantes, alojadas en Ponteareas, aprovechan su estancia en Galicia para conocer Ourense y aseguran que tendrán que regresar para descubrir todo lo que la ciudad y la provincia todavía les tienen reservado.
María Martínez y Consuelo Albujer han hecho una parada en Ourense durante unas vacaciones por Galicia. Aunque residen estos días en Ponteareas, han aprovechado una jornada para descubrir la ciudad y ya adelantan que tendrán que regresar para completar una visita que les ha sabido a poco.
Pregunta. ¿Cuándo habéis llegado?
Respuesta. Estamos alojadas en Ponteareas desde hace tres días y a Ourense hemos llegado hoy y nos vamos hoy también. Es nuestra primera vez en la ciudad.
P. ¿Qué os está gustando de la ciudad o qué os han recomendado visitar?
R. Hemos visitado la exposición de belenes, porque nos gustan mucho, y ahora estamos recorriendo la zona de la Catedral y el casco histórico. También vamos a acercarnos a Allariz y después volveremos para seguir viendo la ciudad durante la tarde. Seguro que volvemos otro año porque se nos quedan muchas cosas por ver y nos gustaría conocer más lugares de la ciudad y de la provincia.
P. ¿Y qué tal el tiempo?
R. Perfecto. Venimos de una zona donde en verano es habitual estar entre los 35 y los 40 grados, con un calor mucho más húmedo y pegajoso. Aquí estamos muy a gusto y nos parece una temperatura muy agradable.
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