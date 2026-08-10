María y Consuelo, de Alicante hasta Ourense: “Nos quedan cosas por ver, así que tendremos que volver”

María Martínez y Consuelo Albujer han hecho una parada en Ourense durante unas vacaciones por Galicia. Aunque residen estos días en Ponteareas, han aprovechado una jornada para descubrir la ciudad y ya adelantan que tendrán que regresar para completar una visita que les ha sabido a poco.

Pregunta. ¿Cuándo habéis llegado?

Respuesta. Estamos alojadas en Ponteareas desde hace tres días y a Ourense hemos llegado hoy y nos vamos hoy también. Es nuestra primera vez en la ciudad.

P. ¿Qué os está gustando de la ciudad o qué os han recomendado visitar?

R. Hemos visitado la exposición de belenes, porque nos gustan mucho, y ahora estamos recorriendo la zona de la Catedral y el casco histórico. También vamos a acercarnos a Allariz y después volveremos para seguir viendo la ciudad durante la tarde. Seguro que volvemos otro año porque se nos quedan muchas cosas por ver y nos gustaría conocer más lugares de la ciudad y de la provincia.

P. ¿Y qué tal el tiempo?

R. Perfecto. Venimos de una zona donde en verano es habitual estar entre los 35 y los 40 grados, con un calor mucho más húmedo y pegajoso. Aquí estamos muy a gusto y nos parece una temperatura muy agradable.