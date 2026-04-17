María Dibuja, exedil de DO: “Lo sabían y nadie hizo nada”

La imputación del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación por no pedir la compatibilidad de su sueldo público con sus actividades privadas no ha sorprendido a quienes compartieron con él los primeros pasos de su mandato. María Dibuja, exconcejala de Democracia Ourensana que abandonó el partido en 2020, relató este jueves en el programa En Portada de Telemiño la intrahistoria de unas irregularidades que ahora acredita la Justicia. El juez instructor, Leonardo Álvarez, calcula que el regidor cobró indebidamente 432.878 euros de las arcas públicas en seis años (entre 2020 y 2025), un “grave daño” al erario municipal que Dibuja define sin ambages: “Este señor está en un fraude absoluto de ley”.

El origen de esta situación se sitúa en agosto de 2019. Según la exedil, el personal del Concello advirtió a Jácome, recién llegado a la alcaldía, de que necesitaba solicitar la compatibilidad para compaginar su cargo de dedicación exclusiva con la gestión de su negocio, Auria TV: “Tanto la gente de su gabinete como los funcionarios le djeron que tenía que presentarla”. El regidor presentó la solicitud, pero la retiró antes del pleno al constatar que perdería la votación por la ausencia de un edil. “Él sabe perfectamente que eso no lo puede hacer, lo sabe perfectísimamente”, incidió Dibuja. Esta versión coincide con el auto del juez, quien define este movimiento como un “extraño comportamiento” que demuestra que el alcalde “tenía plena conciencia” de su situación irregular.

Para sortear este obstáculo legal, el líder de DO ideó un circuito opaco destinado a mantener sus ingresos privados. Dibuja explica cómo la asignación municipal correspondiente a su grupo se transfiere al partido para evitar el control del interventor. “Una vez en el partido político ya no se fiscaliza y de ahí Auria Televisión le factura”, relata la exedil. Además, desmonta la imagen de gestor de éxito que proyecta el regidor: “No es un gran empresario con empresas fantásticas. No, no. Es un fracasado empresario”. La clave de su viabilidad económica radica, según añadió, en el “filón de oro” de las subvenciones públicas que pasan a su partido. Los propios ediles díscolos ya llevaron este asunto al pleno en 2021, logrando aprobar una moción que denunciaba el fraude, aunque sin consecuencias prácticas.

Asombro “irreal”

Por ello, Dibuja se muestra indignada con la actual reacción de la clase política ourensana, a la que acusa de fingir un asombro irreal. “Que a mí ahora me digan: ‘Madre mía, qué problema hay aquí...’. No, no, no. Esto lo sabe todo el mundo y no se resolvió en su día”, denuncia. La exconcejala afea los “golpes de pecho” de la oposición: “El PP decía ayer(por este miércoles) que tiene que dar explicaciones. Perdón, si las explicaciones las sabemos todos. ¡Actúa! ¿De qué me vale que diga el BNG que ya lo veníais advirtiendo? ¡Actúa!”. Para la portavoz, el resumen de estos años es simple: “El pleno pasó absolutamente de todo”.

Tampoco se libra de sus críticas la Fiscalía. La exconcejala recuerda que durante años se presentaron “muchísimos escritos por muchísimas irregularidades y fueron todos archivados”.

Los datos que maneja el juzgado respaldan el peso de la actividad extraoficial del alcalde. El auto revela que los ingresos privados de Jácome no son residuales, sino de “cierta entidad”. Las declaraciones presentadas ante la Diputación muestran que en 2020 su base imponible del IRPF ascendió a 212.848 euros, mientras que su salario como alcalde era de 69.925 euros. Es decir, una diferencia de más de 140.000 euros en un solo ejercicio cobrando de espaldas a la autorización plenaria. Además, el auto del juez recoge que la Policía Nacional cifra en más de 197.000 euros el dinero facturado en actividades privadas por Jácome entre 2019 y 2022.

Dibuja subrayó la hipocresía del sistema comparando la impunidad del alcalde con la estricta vigilancia sobre trabajadores municipales. La edil recordó el caso reciente de una funcionaria que solicitó dar unas pocas horas de clase en la Universidad de Vigo. “Por ganar 200 euros al mes a mayores, lo tuvimos que llevar a pleno y aprobarle la compatibilidad. Y el señor alcalde, que es el representante de todos los ourensanos, se lo pasa todo…, ¿por dónde?”, zanjó.

La exconcejala puso también sobre la mesa el historial judicial. “No estamos hablando de un alcalde sin más, estamos hablando de un señor condenado”, afirma Dibuja. Incide en que Jácome “tiene varias condenas firmes por acoso laboral” a trabajadores del Concello -incluido el propio interventor- y denuncia su coste para la ciudad: “Todas estas condenas, indemnizaciones y gastos de juicio las ha pagado el Concello, absolutamente todo”.

El alcalde se enfrenta ahora a un delito de prevaricación que conlleva una pena de inhabilitación de hasta 15 años. Dibuja descarta su marcha voluntaria: “No va a dimitir”.

Hemeroteca turbia: de prometer estar “a tiempo parcial” a blindar su sueldo

La hemeroteca es el juez más implacable para Jácome. En febrero de 2015, el entonces aspirante a la alcaldía vendía una “revolución” que pasaba por renunciar a los privilegios del cargo. “Mi idea inicial es no tener dedicación exclusiva, no dedicarme a tiempo completo. Se puede ser perfectamente el mejor alcalde de Ourense a tiempo parcial”, presumía ante los micrófonos, alardeando de que se bajaría el sueldo por “filosofía”. Al pisar moqueta, se aferró a la dedicación exclusiva, se subió el sueldo y, según el juez, cobró indebidamente más de 432.000 euros.

En octubre de 2021, un Jácome ya alcalde admitió que facturaba con su DNI a Democracia Ourensana para inyectar fondos a Auria. “Soy proveedor y político, ¿dónde está escrito que sea ilegal?”, desafiaba ante los medios, justificando que la TV era “más rentable” para el partido: “Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo”.