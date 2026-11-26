La entrada en política de María Fernández Ojea fue reciente, ocupando su primer cargo electo en 2023 como edil del Concello de Ourense con el PSOE. Para el domingo 29, espera dar un paso más como integrante del Senado, cámara a la cual los socialistas concurren en compañía de Frente Amplio.

Pregunta. ¿Recuerda la primera vez que se presentó como candidata?

Respuesta. La primera vez que me presenté fue en las municipales de 2023, Natalia González, amiga y actual candidata a la alcaldía de Ourense, ya me había hecho el lío para meterme en la ejecutiva del partido. Y así empiezan las cosas, pues como sin querer y como un poco de casualidad.

P. ¿Cómo ha discurrido hasta ahora la campaña?

R. La sensación es muy positiva, la verdad. La gente te anima mucho, nos paran para decirnos mucha suerte, que trabajéis, ojalá vaya todo bien… espero que ese “todo bien” signifique que haya una mayoría progresista en Madrid. Y los compañeros de candidatura la verdad es que es un lujo.

R. Carmen (Rodríguez Dacosta, candidata al Congreso) y yo también somos amigas desde hace mucho tiempo, pero todos los demás compañeros que integran la candidatura están implicados al 100% y se hace todo más fácil si tienes un buen equipo, la verdad.

P. ¿Y cómo está Ourense, desde su perspectiva?

R. A nivel infraestructuras, se han hecho inversiones importantes, pero claro, siempre hace falta dar un paso más allá. El mantenimiento de nuestras carreteras, la apuesta del Gobierno por vincular de alguna manera el reto demográfico y el rural con inversiones públicas en infraestructuras ha sido muy relevante, como por ejemplo el caso de la circunvalación de Valdeorras.

R. Es cierto que también es importante la conexión con Lugo y la conexión con Portugal, pero yo creo que se han hecho esfuerzos en ese sentido. En los pueblos la gente pide cosas sencillas, como poder vivir. Y para poder vivir tienes que intentar acercar los servicios públicos. Mejorar nuestra sanidad pública y poder disponer de un pediatra y que no se recorten derechos. El “país de los 30 minutos” que dicen. Y yo creo que el PSOE tiene una apuesta en ese sentido, en invertir en infraestructuras, en apostar realmente por el rural.

P. Las encuestas apuntan a un resultado ajustado ¿Lo ven así?

R. Estamos convencidos de que en el caso del Congreso vamos a sacar el segundo diputado. Por naturaleza, soy una persona muy optimista y pienso que hay mucho voto indeciso y que en estas elecciones hay mucha gente que va a salir a votar que habitualmente no lo hace.

R. En el caso del Senado también vamos a tener un buen resultado, porque en estas elecciones yo al menos noto una mayor movilización que puede romper dinámicas tradicionales. Nos lo puso fácil el presi, a pesar de que muchos intenten deshumanizarlo.