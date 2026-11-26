Con el frío dejando las primeras nevadas sobre las bellas montañas de España, que diría Encarna Sánchez, los españolitos esperamos con ansia el debate de esta noche entre los cuatro principales candidatos. Pensaba en esto y me ha venido a la memoria el célebre debate de Aznar y González en mayo de 1993, moderado por Manuel Campo Vidal en Antena 3 TV.

Cuando el moderador anunció unas palabras de despedida que correspondían primero a Aznar y después a González, ambos candidatos se enzarzaron en una contienda sobre las condiciones pactadas previamente. Diez minutos de discusión, moderados con moderación por Campo Vidal, que en ciertos momentos parecía a punto de marcharse y dejarlos solos.

González, que siempre ha tenido un colmillo chungo, insinuó que Aznar había exigido un montón de condiciones, y puso de ejemplo que era el primero de cuatro debates que celebraban sentados y no de pie; una manera bastante graciosa de llamarle enano o acomplejado, o ambas. Lo que obligó a Aznar a responder, casi remangándose, que estaba dispuesto a debatir con él de pie, sentados, o encima de un taburete.

La tensión se cortaba con un cuchillo, pero las sonrisas de ambos, entre pullas, parecían sinceras, y ciertamente, lo que más me asombró de volver a ver las imágenes es que ninguno de los dos candidatos, mejores o peores, parecía, por sus muecas y estertores, recién fugado de un sanatorio psiquiátrico. Qué tiempos.

El martes llegaron 2.100 inmigrantes a la isla canaria de El Hierro, récord histórico en la ruta canaria. Un abrumador desembarco que ha colapsado todos los recursos disponibles, con los problemas de sanidad y seguridad que eso supone, tanto para los habitantes como para los recién llegados ilegalmente. Un verdadero desastre, un goteo incesante inasumible para España, se mire como se mire.

Al ver la noticia, por alguna asociación extraña de mi cabeza, me ha venido a la memoria uno de los momentos más bochornosos de la historia de la televisión privada en España. Ocurrió en junio de 2023. El matinal de una conocida cadena ofrecía la terrible noticia de que en Annecy, Francia, un terrorista de origen sirio había comenzado a apuñalar niños –e incluso bebés en sus carritos- en un parque infantil. Tras contemplar las estremecedoras imágenes, todo lo que se le ocurrió lamentar a la presentadora del matinal fue “esto son votos para la ultraderecha. Es un regalo”.

¿Pero quién vota a la derecha? ¿Quién vota a Sánchez? Parece que el misterio ha quedado resuelto. La última encuesta realizada por El País, cuando aún se podían publicar sondeos, ofrece un apartado cruelmente ilustrativo de la realidad electoral de España. Se trata de la distribución del partido más votado en cada sector profesional. A saber:

Vox, o sea Abascal, es el ganador entre militares, policías, operadores de instalaciones y máquinas, ocupaciones elementales, y oficiales, operarios y artesanos, y trabajadores de servicios y comercio.

El PP, o sea Feijóo, resultaría el más votado en agricultores, ganaderos y pescadores, directores y gerentes, estudiantes, técnicos y profesionales de nivel medio, personal de apoyo administrativo, trabajo doméstico no remunerado, y profesionales científicos o intelectuales.

El PSOE, o sea Sánchez, solo resulta ganador en estas tres categorías: jubilados y pensionistas, parados, y otra situación inactiva.

Saquen ustedes sus propias conclusiones, que a mí me llevan preso.

La campaña sigue subiendo el nivel intelectual. Se mueve ya entre la sutileza literaria de un Dostoievsky y la arquitectura filosófica de un Schopenhauer. El punto lo ha marcado el mitin de Loles León con Pedro Sánchez en Barcelona, donde bramó desde el estrado su gran aportación metafísica a la campaña electoral socialista: “Somos las abuelas de los 70 con las tetas bien puestas”.

Serrat, también invitado, y que tal vez se olía la tostada, la orgía verborreica del mal gusto, decidió intervenir por videoconferencia, por aquello de dejar que corra el aire. Imagino que lo hizo por si acaso las tetas estaban demasiado bien puestas, que a cierta edad un mal golpe te deja tuerto.

Todas las miraditas están en Marlaska. No tanto por lo de su chalet, que publica Entrambasguas en El Debate (“Marlaska encargó un recurso para pagar menos impuestos por su chalet de 1,2 millones alegando un mal estado que no era real), sino por retirarle la escolta a la juez Biedma, la que investiga el caso del hermano de Sánchez, el de las chirimoyas. Es la jueza a la que la cloaca de Leire Díaz estaba planeando eliminar, con ayuda de un clan de narcotraficantes.

Las cloacas rebosan ya, y las aguas turbias arrasan las dependencias del ministerio del Interior. ¿Pueden los españoles acostumbrarse a que una “cloaca” parapolítica adicta al Gobierno trate de eliminar a una jueza que perjudica al presidente? Mi apuesta es que sí.

Sánchez aprovechó el 25-N para pedir el voto de las mujeres y asegurar otra vez que un gobierno de PP y Vox supondría un retroceso para ellas, sin especificar en qué consistiría tal retroceso, y sin aclararnos si ese retroceso del que usted me habla está ahora entre nosotros.

Un discurso capaz de convencer a la misma gente que ya estaba convencida. A fin de cuentas, las palabras siempre son bonitas, pero los hechos van por libre. Dos muestras: fue el gobierno de Sánchez el que logró la inclasificable liberación y reducción de penas de peligrosos violadores con una ley que supuestamente debía proteger a las mujeres; y es su gobierno el que está siendo investigado por un supuesto fraude de fondos de la UE en la compra y gestión de pulseras antimaltrato, algo que se suma a la pésima calidad de las mismas, que llevó al ministerio de Igualdad a admitir que tenía serios problemas para localizar a 886 maltratadores por haberse desprendido de ellas.

Todo esto sin mencionar el feminismo de Paco Salazar y sus clases -no solicitadas- de educación sexual a sus socialistas subordinadas, o la sutileza con que su mano derecha y ministro de confianza conversaba por WhatsApp con su exchófer y asesor sobre las condiciones y habilidades amatorias de tal o cual hembra de este o aquel catálogo.

Podríamos llamarlo… feminismo desmemoriado.

Iglesias entró este miércoles en campaña para echarle una mano a su mujer, Montero, que se ve ya extraparlamentaria. ¡Con lo que Podemos ha sido! Bueno, básicamente, un Tinder de la política. El viaje de Vallecas a Galapagar, al final, les ha salido caro.

Pero, ahora que lo pienso, ¿esto de que el macho entre inesperadamente en la recta final de la campaña para intentar cosechar los votos que la hembra no es capaz de reunir no es un micromachismo como los huevos de un minotauro?