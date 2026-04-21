María Montoya, geriatra e investigadora ourensana: "Nuestra generación ya no acepta un modelo de sacrificio sin límites"

¿”A mí quien me cuida?” es un documental que denuncia aspectos complicados de la profesión médica. Se estrena en la ciudad hoy en el salón de actos del Colegio de Médicos a las 19,00 horas y contará con la intervención de su directora, María Montoya, una geriatra que ha dejado su profesión para dedicarse a la investigación debido a las malas condiciones.

Pregunta. ¿Cómo surge el proyecto?

Respuesta. De mi experiencia como médica. Llega un punto en el que todo se basa en echar horas y en el cansancio constante. Ahí aparece la pregunta: “¿a mí quién me cuida?”. En ese momento entendí que no es algo individual, sino un problema del sistema.

P. ¿Qué estaba viendo a su alrededor?

R. Compañeros con problemas de salud mental, depresión e incluso casos cercanos con ideas suicidas.

P. ¿Por qué ocurre?

R. Por plantillas infradotadas de forma crónica. Estamos viendo más pacientes de los que deberíamos, acumulando cansancio y aumentando el riesgo de errores. A eso se suman guardias de 24 horas obligatorias y jornadas sin límite real.

P. ¿Cómo afecta eso al trabajo diario?

R. Te obliga a elegir si deshumanizas la atención o si haces horas extra constantes

P. ¿Fue eso lo que le llevó a dejar la geriatría?

R. Sí. Porque no es algo puntual, es crónico. Te dicen que es algo excepcional, pero no lo es. Cuando ves que no cambia, decides apartarte para poder seguir contribuyendo sin perder tu propia vida.

P. Su generación ve diferente las cosas a las anteriores.

R. Ya no aceptamos el modelo de sacrificio sin límites. Queremos dormir, tener vida personal. Si el sistema no lo permite, la gente se va.