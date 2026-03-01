El geriátrico de Piñor podrá ofrecer 41 plazas

La residencia municipal de mayores de Piñor contará en breve con 41 plazas. Lo anunció el pasado sábado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en su visita a las obras. El total de las actuaciones supondrá una inversión de 1,7 millones de euros, de los cuales, 1,2 serán aportados por la Xunta, corriendo por cuenta de la Diputación Provincial la cantidad restante. En su visita a las instalaciones, la conselleira estuvo acompañada por el alcalde de Piñor, José Luis González, y la diputada de Políticas Sociais de la Diputación Provincial, Patricia Torres.

La actuación forma parte del programa de intervenciones en residencias, centros de día, viviendas comunitarias y centros sociales que, presupuestado en 18,5 millones de euros, el Ejecutivo gallego acordó con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), correspondiendo a la provincia ourensana 12 millones de euros.

La conselleira visitó posteriormente el centro de día de Vilamarín, uno de los nuevos equipamientos impulsados en la Comunidad al abrigo de este plan de intervenciones en el que el Gobierno gallego invierte 600.000 euros.