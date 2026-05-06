Pero quién es María Páez: El misterio de la "mujer fantasma" en un juicio de Ourense por estafa con los pellets

Un hombre acusado de un engaño en la venta de pellets se presentó este martes en el Penal 1 como la víctima. “A mí también me estafaron”, aseguró. Apuntó claramente a una mujer, a la que mencionó reiteradamente: María Páez. Sin embargo, apenas aportó más que su nombre, ni de dónde es ni si esta es su identidad real.

El principal indicio contra él es la cuenta a la que una mujer el 8 de septiembre de 2022 transfirió 500 euros para comprar unos pellets que nunca le llegaron. Está a su nombre, pero él aseguró que no recibió nada: “Han usado mi número de cuenta”.

Contó que todo comenzó cuando vio una oferta de un préstamo en internet, que a priori le permitiría obtener un “dinero fuerte”, no detallando la cantidad. Para gestionarlo se puso en contacto con él una mujer a la que conoce con el nombre de María Páez, quien le pidió que abriese una cuenta a la que ella tenía acceso.

De esta forma, intentó distanciarse de la cuenta en la que se ingresó el dinero estafado. La apertura se hizo a través de Correos, de forma presencial, y el DNI que figura es el del acusado. Además, incidió en que él no se dedica a la venta de pellets: “Trabajo en la limpieza”.

También negó que el teléfono usado fuese el suyo, de hecho, constan 18 denuncias asociadas a ese número, pero él solo está investigado por este caso. En todo momento desmintió que fuese él quién estaba detrás de la estafa y apuntó a María Páez, a quien incluso llegó a denunciar en enero de 2023 en Madrid por estafa. “Yo personalmente no la conocí, solo por teléfono”.

El misterio sobre quién es esta mujer es total. No estaba citada, el encausado no aportó ningún detalle más que permita su identificación y tampoco especificó de dónde es o si está seguro de que María Páez sea el nombre real de la mujer.

“Una mula bancaria”

“Supongo que el acusado es una mula bancaria”, señaló uno de los agentes de la Policía Nacional que investigó el caso. Según explicó, el modus operandi utilizado fue el de utilizar el nombre de una empresa que sí existía para crear una página ficticia.

En la trampa cayó una mujer, que contactó con los estafadores tras ver el anuncio de pellets en internet. Explicó que nunca escuchó la voz de la persona con la que hablaba, ya que la comunicación se realizó siempre mediante WhatsApp. Intentó llamarlos una vez vio que no recibía el pedido ni le devolvían los 500 euros, pero nunca se puso nadie al otro lado del teléfono.

La Fiscalía solicita para el acusado 11 meses de prisión por un delito de estafa y la obligación de indemnizar a la perjudicada con 500 euros.