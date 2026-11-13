Mariagrep, cantante gallega en Ourense: "Cuando estoy triste, me apetece más escribir"

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ENTREVISTA
María Gallego (Santiago, 1997), conocida como mariagrep, actúa este sábado a las 20,00 horas en el Café & Pop Torgal junto a la banda viguesa Mundo Prestigio. Presentarán “Voy a pensar en ti”, un EP conjunto nacido tras varios años de colaboraciones.
Pregunta. ¿Cómo surgió la idea del proyecto?
Respuesta. Conocí a Mundo Prestigio en 2020 cuando me escribieron para hacer una canción. Después colaboraron en mi disco y, cuando preparaban el suyo, me dijeron que preferían reservarse para hacer un EP entero conmigo. Yo dije que sí al cien por cien.
P. ¿Qué le aporta Mundo Prestigio?
R. Son buenísimos músicos y se entienden perfectamente. No sé cómo, pero entré genial en esa ecuación. Me dan mucha seguridad para escribir, me animan siempre y tienen unas capacidades de composición que yo no tengo. Con ellos me siento menos sola.
P. ¿Cómo fue el proceso de composición?
R. A veces alguno mandaba una melodía y luego nos juntábamos unos días. Algunas letras las escribí por separado, pero mis favoritas salieron estando todos juntos. Para llegar sin nada y escribir una canción entera en el momento hace falta un espacio muy seguro. Con ellos lo tuve.
P. El disco suena alegre, pero las letras son más tristes. ¿Fue intencionado?
R. Para mí es lo natural. Ellos tienen un sonido luminoso y yo suelo escribir sobre cosas tristes. No estoy tan triste en mi vida, solo a veces. Y cuando lo estoy, me apetece más escribir. Además, me parece difícil hacer una canción feliz sin que suene impostada.
P. ¿Cómo será el concierto en el Torgal?
R. Tocamos sentados, así que no sé cómo cabremos. Nos gusta estar muy juntitos, con el escenario bajo, a ras de suelo y las luces apagadas. Creo que no hay sitio mejor que el Torgal para explotar esa idea al máximo.
P. ¿Cómo afronta el directo en sus diferentes proyectos?
R. Cada uno es diferente, aunque me cuesta acordarme de las letras. Es como un examen: puedo sabérmelas en los ensayos y luego olvidarme de media canción. Y siempre digo que voy a hablar poco, a ser misteriosa, pero acabo contando mi vida.
P. ¿Habrá continuidad de este proyecto junto a Mundo Prestigio en el futuro?
R. Se acaba este año. Estaba concebido como una colección cápsula. Me da pena, pero está bien que las cosas tengan fin. Seguiremos siendo amigos y seguro que alguna canción nueva saldrá.
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