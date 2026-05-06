Mario C., de Alcohólicos Anónimos Ourense: “Por cada alcohólico, se estiman afectados más de cuatro familiares”

Mario C., como prefiere identificarse, se encarga en Alcohólicos Anónimos Ourense de la información al público. El próximo viernes, la entidad desarrollará una jornada informativa en la ciudad de Ourense. Acerca de ello Mario C. explica la labor terapéutica que realizan sus miembros, familiares de alcohólicos y cómo el grupo local ha incrementado en integrantes.

Pregunta. ¿Qué actividades tienen programadas para este viernes?

Respuesta. Tenemos previstas tres mesas informativas por la mañana en puntos estratégicos: una en la Universidad, otra en la calle del Paseo y una tercera en el hospital, específicamente en el edificio Cristal. El objetivo es repartir folletos y resolver cualquier duda que las personas puedan tener sobre nuestra comunidad. Además, por la tarde celebraremos un acto de información pública con testimonios, similar al que realizamos en la Asociación Aixiña el pasado 3o de enero.

P. ¿Han tenido incorporaciones tras vuestras últimas actividades públicas?

R. La respuesta ha sido muy positiva. Cada vez que realizamos actos de información pública sobre nuestro trabajo y damos a conocer nuestra experiencia se acerca gente nueva. De hecho, en el último año, el grupo de Orense ha duplicado su número de miembros. Actualmente somos casi 40 personas quienes nos reunimos habitualmente en nuestra sede de As Lagoas.

P. ¿Qué es Al-Anon?

R. Al-Anon es una asociación hermana que nació unos años después de Alcohólicos Anónimos, creada por los propios familiares. Ellos se dieron cuenta de que también estaban afectados por la enfermedad de sus seres queridos. Al ver que los alcohólicos se recuperaban y ellos no, decidieron adoptar nuestro mismo programa de recuperación para iniciar su proceso de sanación.

P. ¿Cuál es el impacto real del alcoholismo en el entorno familiar según vuestra experiencia?

R. Los familiares son a menudo los grandes desconocidos de esta enfermedad llamada alcoholismo, son víctimas colaterales. Por cada alcohólico, se estima que se ven afectados más de cuatro y cinco miembros de su familia. Esto significa que si hay 100 alcohólicos en una comunidad, hay 500 personas sufriendo las consecuencias, y muchas familias no saben que ellas también necesitan igualmente tener un proceso de recuperación por los traumas y secuelas psicológicas que deja la conviviencia con una persona alcohólica.

P. ¿Qué le aporta realizar este servicio de información al público?

R. Me llena de una gratitud inmensa. Recuerdo perfectamente mi primera reunión en Alcohólicos Anónimos: llegué destrozado, lleno de vergüenza y miedo, incapaz de mirar a nadie a la cara o hablar en las sesiones, mucho menos en público. Pasé meses en silencio. Verme hoy coordinando eventos, hablando con instituciones y transmitiendo un mensaje de esperanza a quienes lo necesitan me demuestra que nuestro método funciona. A quienes fuimos alcohólicos prestar estos servicios nos da la confianza necesaria para mejorar.