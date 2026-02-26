Triplica la tasa de alcoholemia, provoca un accidente y alega que la cegó el sol en Xinzo de Limia

“El sol me deslumbró”. Con esta justificación y un profundo arrepentimiento se sentó ayer en el banquillo de la Plaza 1 de la Sección Penal una joven acusada de provocar un accidente de tráfico en Xinzo de Limia tras ignorar una señal de Stop. Sin embargo, para la Fiscalía, el motivo del siniestro no fue un inoportuno destello lumínico, sino una severa intoxicación etílica al volante.

Los hechos enjuiciados se remontan a las 19,10 horas del 14 de abril de 2023. La encausada, mayor de edad y sin antecedentes penales, circulaba conduciendo un Opel Astra por la carretera OU-P-00 a la altura del kilómetro 0,250, en el tramo que une A Moreira con Xinzo. La conductora hizo caso omiso a una señal de Stop adentrándose en un cruce en cruz sin cerciorarse de que un vehículo Nissan Pulsar lo estaba atravesando. Esto provocó que impactara violentamente con dicho automóvil.

Tras el siniestro, los agentes sometieron a la acusada a la prueba de alcoholemia, arrojando unas altísimas tasas de 0,84 mg/l y 0,79 mg/l de alcohol en aire espirado en las dos mediciones realizadas. El atestado también reflejó de forma contundente que la joven presentaba evidentes síntomas de embriaguez, tales como el rostro muy enrojecido, el habla pastosa, la repetición constante de frases o ideas, un fuerte olor a alcohol, así como los ojos brillantes y las pupilas dilatadas.

El conductor del vehículo embestido se llevó la peor parte y sufrió severas lesiones a causa del impacto. Concretamente, se le diagnosticó un traumatismo abdominal, un esguince cervical, un traumatismo craneoencefálico leve, además de contusión y hematoma en la cadera y pantorrilla derechas junto a múltiples contusiones. El tiempo de curación de estas dolencias ascendió a un total de 39 días, de los cuales 20 supusieron una pérdida temporal de la calidad de vida moderada y 3 días de pérdida temporal de la calidad de vida grave.

Por todo este cúmulo de infracciones, la Fiscalía considera a la procesada autora de un delito de lesiones por imprudencia grave utilizando vehículo a motor, en concurso con un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Solicita para ella una pena de seis meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cuatro años, lo que comportará la pérdida de vigencia de su carné. La acusación pública también reclama que asuma el pago de las costas procesales y exige una indemnización de 2.076,97 euros para la víctima.