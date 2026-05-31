Marky Ramone, batería de Los Ramones, se suma a la lucha contra el cáncer en Ourense

El batería del grupo de rock Los Ramones, Marky Ramone se sumó a la lucha contra el cáncer en Ourense. A través de un video en redes sociales el miembro de una de las bandas de rock más influyentes de la historia animó a todos a acudir al Pazo de los Deportes de Ourense para disfrutar de un partido de baloncesto.

No es un partido cualquiera, se enfrentan la selección de veteranos de la Federación Gallega de Baloncesto contra los veteranos del Valencia Basket, uno de los mejores equipos nacionales, en el recinto ourensano con un objetivo benéfico.

Todo lo recaudado por este partido a disputarse en el Pazo de los Deportes irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer y Marky Ramone aportó su granito de arena a la causa al grito de Hey, ho, let´s go.