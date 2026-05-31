MÚSICA, DEPORTE Y SOLIDARIDAD
Marky Ramone, batería de Los Ramones, se suma a la lucha contra el cáncer en Ourense
MÚSICA, DEPORTE Y SOLIDARIDAD
El batería del grupo de rock Los Ramones, Marky Ramone se sumó a la lucha contra el cáncer en Ourense. A través de un video en redes sociales el miembro de una de las bandas de rock más influyentes de la historia animó a todos a acudir al Pazo de los Deportes de Ourense para disfrutar de un partido de baloncesto.
No es un partido cualquiera, se enfrentan la selección de veteranos de la Federación Gallega de Baloncesto contra los veteranos del Valencia Basket, uno de los mejores equipos nacionales, en el recinto ourensano con un objetivo benéfico.
Todo lo recaudado por este partido a disputarse en el Pazo de los Deportes irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer y Marky Ramone aportó su granito de arena a la causa al grito de Hey, ho, let´s go.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MÚSICA, DEPORTE Y SOLIDARIDAD
Marky Ramone, batería de Los Ramones, se suma a la lucha contra el cáncer en Ourense
Biografías
Valente, un poeta del mundo
Lo último
SIN LESIONES DE GRAVEDAD
Un conductor resulta herido tras volcar su coche en un accidente de tráfico en Larouco
ENVÍOS DESDE EL EXTRANJERO
Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en una red de clínicas estéticas clandestinas en España