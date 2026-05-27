Viaje al pasado para luchar contra el cáncer en el Paco Paz

Deporte y solidaridad se volverán a dar la mano este domingo en la ciudad. El Pazo Paco Paz será el escenario de gala de un partido amistoso entre veteranos de Galicia y de Valencia a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense, que arrancará a las 17:00 horas. Desde el momento en el que se presentó de forma oficial hasta la fecha de la celebración, el llamamiento a la sociedad está siendo constante por parte de todos los implicados, especialmente por parte de Germán Rodríguez-Saá, presidente de la AECC en Ourense, y de los locales que se vestirán de corto en el encuentro: Sony Vázquez, Juan Blanco y Rubén Vila. Una colaboración entre lo privado y lo público para poner sobre la pista un evento de valor, y tratar de poner un granito de arena en una causa que no admite discusión.

El trío local estará acompañado en la selección irmandiña por clásicos como Lucho Fernández, José Manuel Calvelo, Manolo Aller, Miguel Piñeiro o Chema González, por citar a alguno. Todos dirigidos por un cuerpo técnico que incluye a Antonio López Cid y a Chema Royo. Desde tierras valencianas llegarán Víctor Claver, Alfonso Albert, Sergio Coterón o Kosta Perovic. Por lo tanto, habrá jugadores que han defendido las camisetas cobistas y valencianistas y que calientan las muñecas porque, con las zapatillas puestas, todos quieren dejar un buen sabor de boca. José Luis Estévez, Manuel Ángel Delgado y Luis Miguel Estévez serán los árbitros encargados de impartir justicia.

Las entradas continúan a disposición de los interesados a un precio de 10 euros para adultos y 3 euros para menores de 16 años. También se ha habilitado una fila cero solidaria para aquellas personas que deseen colaborar, aunque no puedan asistir al Pazo. Los puntos de venta son la sede de la Asociación en Ourense, la oficina de la AECC en el Hospital Santa María Nai y la taquilla del Pazo el día del encuentro. Una iniciativa que nace con vocación de continuar en el calendario deportivo. La idea surgió y se ejecutó con rapidez, pero en años posteriores el cartel podría incluso elevar el interés con más equipos y otros clubes atractivos para los aficionados.

El objetivo del partido del domingo está claro: se trata de movilizar a la sociedad ourensana para colaborar con una de las mejores causas posibles, luchar contra el cáncer fomentando la investigación y dando visibilidad a la causa en todos los ámbitos de la sociedad. Y hacerlo disfrutando de un partido que supondrá un viaje al pasado con un toque de nostalgia.

Entradas y una fila cero para ayudar

Las entradas para el partido están disponibles por 10 euros para adultos y 3 para menores de 16 años. Para el que no pueda acudir al Pazo pero quiera colaborar en la causa, está habilitada una fila cero solidaria. Los puntos de venta son la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense, la oficina de la AECC en el Hospital Santa María Nai y la taquilla del Pazo el día del encuentro. Múltiples opciones para estar presentes.