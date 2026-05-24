Marta Pérez, ourensana con colitis ulcerosa: "Perdín 20 quilos en 15 días e cheguei a temer pola miña vida"

Los especialistas de Ourense advierten de que los diagnósticos de afecciones intestinales crónicas continúan multiplicándose, especialmente entre población joven. Actualmente, la fundación ACCU constata que más de 1.300 personas en la provincia sufren este tipo de patologías, entre ellas, Marta Pérez, residente en Ourense con colitis ulcerosa a sus 23 años. El diagnóstico coincidió con su llegada a la ciudad y desde entonces ha atravesado brotes graves, un largo ingreso hospitalario y un proceso de aprendizaje vital en el que ha tenido que convivir con la enfermedad. De esta forma, se ha convertido en un testimonio de superación y adaptación, transformando su manera de entender la vida.

El cambio físico de Marta.

Todo comenzó en septiembre de 2020 cuando le detectaron que sufría colitis ulcerosa. "Descoñecía totalmente a enfermidade e, ao principio, custoume aceptar a realidad", recuerda. Durante los primeros años sufrió varios brotes, que consiguió controlar desde casa con medicación, hasta que en junio de 2022 llegó su primer ingreso hospitalario.

La situación más crítica se produjo meses después, el 6 de diciembre de 2022. Ingresó entonces a causa de un brote que llevaba quince días agravándose sin conseguir controlarlo. El tratamiento biológico que recibía había dejado de funcionar y los síntomas empeoraron rápidamente. "Perdín 20 kilos en quince días e a gravidade da situación era alta, ata o punto de temer pola miña vida", explica la ourensana.

Foi un camiño moi duro, pola incerteza e pola gravidade da situación; non só para min, senón tamén para as persoas que me acompañaban"

Tras el fracaso de varios tratamientos durante el ingreso, el equipo médico decidió complementar el proceso con alimentación mediante sonda nasogástrica, un tubo flexible y delgado que se introduce por la nariz, pasa por la garganta y el esófago, y llega hasta el estómago. Aquello le permitió recuperar peso y fuerza poco a poco, volver a caminar con normalidad, recuperando movilidad y energía hasta recibir el alta hospitalaria después de 88 días.“Foi un camiño moi duro, pola incerteza e pola gravidade da situación; non só para min, senón tamén para as persoas que me acompañaban”, recuerda.

Marta Pérez con la sonda nasogástrica. | Cedida

Sin embargo, salir del hospital no significó el final de esta enfermedad. “Sempre pensamos que saímos dun hospital curados, pero o meu caso non foi así: saín con tres tratamentos, cunha enfermidade aínda activa e con moita loita por diante”, explica.

El impacto físico y mental de la enfermedad

Los síntomas de esta patología se manifestaron físicamente a través de un cansancio constante, urgencia continua para ir al baño, dolores estomacales, mareos y desnutrición. Estos aspectos llevaron a Marta a tener que iniciar su recuperación muscular desde un estado muy debilitado con la necesidad ayuda profesional. "Llegó al centro pesando 30 kilogramos, después de estar mucho tiempo ingresada luchando literalmente por sobrevivir”, relataba su entrenadora en este contenido resumen de su proceso.

La joven afectada por la colitis ulcerosa logró levantar más peso del que tenía inicialmente tras ocho meses de trabajo. Sin embargo, el impacto emocional fue todavía más complejo. Marta tuvo que aprender a convivir con la aceptación de un diagnóstico crónico, con los brotes y con el miedo de pensar que su vida quizá no volvería a ser como antes. Con el tiempo, asegura que el cambio más importante llegó cuando dejó de luchar contra la enfermedad y aprendió a convivir con ella.

“A miña vida cambiou cando aceptei que non volvería ter a vida de antes, senón unha vida máis consciente. Deixei de odiar a enfermidade para aprender a convivir con ela”, reflexiona la paciente. A partir de ese momento comenzó a valorar más las pequeñas cosas, a escuchar su cuerpo y a apoyarse en las personas de su entorno cuando lo necesitaba. Entre las claves de su mejoría destaca la reducción del estrés, el cuidado de la alimentación y el deporte, aspectos que considera fundamentales tanto para su recuperación física como emocional.

La poesía como refugio y punto de partida

Además de la compañía humana, Marta encontró otra forma de sobrellevar esta etapa de su vida. En su estancia en el hospital apareció la poesía como una forma de expresión emocional y autodescubrimiento. "Escribía sobre aquilo que me inspiraba nese momento: o meu compañeiro de habitación, a emoción dese día e a miña familia, entre outros. Parece que nun hospital só existe a dor, pero tamén aparecen moitas emocións: amor, angustia, ansiedade, incerteza, desamor…”, especifica sobre esta vivencia.

"El primer día del resto de mi vida", su libro.

Entre mandalas, reflexiones y textos escritos desde la habitación fue naciendo poco a poco el borrador de "El primer día del resto de mi vida", un libro con el que espera acompañar a personas que atraviesan situaciones similares y sienten que nadie las entiende. Tambien estudió Educación Social un poco por esta línea, explica que acompañar a la gente en sus procesos personales le permite encontrar sentido a todo lo vivido: “Cando acompaño a outras persoas síntome en paz con todas aquelas persoas que me acompañaron a min”.

Al recordar todo su camino, destaca especialmente el apoyo recibido por parte del personal sanitario, en particular de su equipo médico y de su enfermero Luciano. También menciona el papel de sus entrenadores, María y Adrián; de los psicólogos; de su familia y de sus amistades, que estuvieron a su lado durante los momentos más difíciles. Entre todos ellos, subraya especialmente a su madre, “que non me deixou soa en ningún momento”. La evolución de estos años ha sido “abismal”, tanto física como mentalmente. Hoy afronta el futuro “con ilusión, ganas e moita forza”, convencida de que está en el camino correcto.