Marta Pereira, diseñadora ourensana: "Participar en un desfile ha sido mi sueño desde pequeña"

Marta Pereira dejó Ourense tras graduarse en los Salesianos para perseguir su pasión desde la infancia, que era el diseño de moda. Esta semana, cumplía uno de sus sueños cuando tres diseños de su creación inauguraban el desfile de su escuela de moda, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), realizó en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week. Sus diseños exploran la curiosa relación entre la música y la dolencia de Alzheimer, y son, a la vez, un homenaje a su abuela.

Pregunta. ¿Va asimilando el haber desfilado en la pasarela, o todavía está un poco en una nube?

Respuesta. La verdad es que sigo sin asimilarlo, porque es algo que nunca pensé que podría pasar. Que mis diseños llegasen a desfilar en algo tan importante como es la semana de la moda, la Fashion Week, aquí en Madrid… aún sigo un poco "flipando", la verdad.

P. ¿Cómo se le presentó esta oportunidad?

R. Todo esto es gracias a mi universidad, la UDIT, que son los que han organizado todo. En tercero de carrera se realizan dos desfiles, uno en septiembre del siguiente curso y otro también en marzo del siguiente curso. Durante todo el curso de tercero estamos preparando el desarrollo de la colección, los patronajes, la confección... Lo organiza la universidad, pero claramente tampoco se podría realizar si no fuese por el esfuerzo de todos los alumnos.

P. ¿Cuántas propuestas se presentan?

R. Nos dividieron el curso prácticamente por la mitad. En este desfile creo que éramos 34 diseñadores y en el anterior, pues un poco de lo mismo más o menos. Y nada. Cada diseñador tenía que realizar sus tres looks y en total pues eran casi más de cien.

Nadie te asegura que vayas a triunfar o no estudiando o química o arquitectura o, en este caso, diseño de moda, pero yo considero que si tú le pones empeño a algo siempre puedes conseguir lo que te propongas"

P. Y entre ese centenar, le dicen que va a la semana de la moda ¿Qué impresión se llevó?

R. Como dije antes, me parece algo increíble que nunca pensé que llegaría a hacer y ha sido como mi sueño desde pequeña, la verdad, que mis diseños y mis creaciones puedan desfilar en un desfile y más si es de la Fashion Week de Madrid.

P. ¿Siempre tuvo claro que quería hacer moda o algo relacionado con el diseño?

R. No. Sí que es verdad que siempre de pequeña, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, decía diseñadora de moda, aunque no tenía mucha idea ni de lo que significaba. Pero después, según iba creciendo, pues me iba planteando otras cosas, a lo mejor estudiar arquitectura o química, cosas totalmente opuestas, pero con las que pensé que tendría más futuro. Lo típico que te preocupa cuando ya estás en bachillerato. Al final, el último año del colegio, en segundo de bachillerato, estaba súper perdida y decidí hacer caso a mi niña interior y hacer lo que siempre dije que quería hacer.

R. Nadie te asegura que vayas a triunfar o no estudiando o química o arquitectura o, en este caso, diseño de moda, pero yo considero que si tú le pones empeño a algo siempre puedes conseguir lo que te propongas.

P. Para cursar esos estudios tuvo que dejar Ourense

R. Sí. Mis padres siempre me han apoyado en todas mis decisiones, y cuando les dije que quería estudiar diseño de moda, empezamos a mirar un montón de universidades en Madrid. Sí que me dio un poco de morriña irme de Ourense y de mi tierra que me encanta, pero me apetecía un montón, venirme a una ciudad un poco más grande, con mentes más abiertas, con gente más creativa... La que más nos había gustado era la de UDIT y estoy encantada con su plan de estudios.

P. ¿Fue un cambio para usted empezar así este tipo de estudios?

R. Pues sí, porque a mí me hubiese gustado un montón hacer bachillerato artístico. Pero como no tenía muy claro qué quería hacer en un futuro, hice bachillerato tecnológico, que tenía dibujo técnico, química... y nunca había estudiado nada de arte. Tenía de opción una asignatura que era o Geografía o Historia del Arte. Me dije "bueno, pues voy a probar", y me di cuenta de que me encantaba el arte.

R. Ahora, en la universidad, la mayoría de asignaturas que he tenido han sido prácticas, a lo mejor de hacer patrones, de coser, de experimentaciones textiles... Fue un cambio bastante brusco, pero me di cuenta desde el primer momento que era realmente lo que yo quería hacer.

Los diseños de Marta Pereira sobre la pasarela madrileña | UDIT

P. A la hora de plantear estos tres looks, esta pequeña colección, ¿cuál es el concepto que hay detrás o en qué te has inspirado?

R. En la universidad nos proponían una temática y a raíz de ella, nosotros buscábamos algún tema personal que queramos reflejar en la colección. Yo lo que quería hacerle como pequeño homenaje a mi abuela, que tuvo Alzheimer, y quería relacionar la música con el Alzheimer y cómo la música es como una "medicina" para los pacientes que padecen esta enfermedad.

R. Con esa temática, saqué como subtemáticas para algunos elementos de diseño como acolchados, encajes, pedrería, flores... y todo tiene una pequeña explicación de por qué están ahí.

Fue bastante frustrante todo el desarrollo y tuve que tener mucha paciencia porque he tenido que repetir las cosas un montón de veces. Pero estoy muy contenta con el resultado y todo el esfuerzo pues, obviamente, tiene su recompensa; y la recompensa era este gran desfile"

P. Desde el momento en que lo concibe hasta que ve la obra completa, ¿cuánta evolución puede haber?

R. Esta colección tiene un desarrollo prácticamente de un año y medio más o menos. Ha sido un proceso muy complejo con todo el desarrollo del homenaje a mi abuela. También tuve que hacer una actividad como de introspección para ver cómo plasmaba mis ideas en lo que es el diseño. Y después sacar todos los elementos de diseño, buscar las telas, encontrar las idóneas para hacer todo lo que quería crear... Luego tenía que empezar con el patronaje, la confección... Alguna vez me salió algo, un patrón mal y tuve que volver a empezar y a cortar toda la tela; luego había prendas que cuando ya las había acabado como que no me convencían y tenía que hacer unas nuevas...

R. Fue bastante frustrante todo el desarrollo y tuve que tener mucha paciencia porque he tenido que repetir las cosas un montón de veces. Pero estoy muy contenta con el resultado y todo el esfuerzo pues obviamente tiene su recompensa y la recompensa era este gran desfile.

P. Y llega ese momento del desfile... ¿Recuerdas algo de ese momento?

R. Al principio decía todo el rato que estaba súper tranquila y que lo único que me preocupaba era que mis padres llegasen tarde, porque venían a verme desde Galicia. Pero sí que es verdad que, cuando se va acercando más el momento de vestir a los modelos y todo, ahí ya sí que me empecé a poner un poco nerviosa.

R. Al final salió todo genial porque mis modelos fueron como de los primeros en salir, y eso es importante en un desfile, sobre todo cuando éramos 34 diseñadores. Así ya los podía vestir antes de que empezase todo el show. Después, cuando volvían de la pasarela había que desvestirles súper rápido para ponerle el siguiente look de mis compañeros. Eso sí que me parecía bastante más estresante. Tuve tiempo para revisar los tres, colocar todo como yo quería... hubo compañeros que me ayudaron a vestirlos, pero me quedé tranquila desfilando de primera porque así podía cerrar bien los cinturones, algunos lazos y así. Acabé bastante contenta.

P. ¿Qué impresión causaron?

R. La verdad es que gustó un montón a la gente. Yo publiqué pues todo lo que pude sacar a mis redes sociales, y un montón de gente, me respondían pues yo qué sé, a las historias diciéndome "Dios, es increíble". Todo el mundo me dijo que les gustó un montón. Incluso gente que no conozco de nada subieron historias. Sin apenas conocerme, me dijeron que habían sido sus looks favoritos del desfile y pues quieras o no, eso después de tanto trabajo pues te llena bastante.

P. ¿Y qué viene ahora?

R. Lo que tengo pensado es sacarle el máximo provecho a todo esto que he hecho, repetir algunas sesiones de fotos con estas prendas, meterlas en mi portfolio, intentar hacerme un poco de publicidad a mí misma de todo esto que he estado realizando.

R. Cuando sacas una colección sí que es muchísimo trabajo, pero al fin y al cabo lo que vale es luego cómo lo vendes. En este caso en las redes sociales donde hay más exposición, o sea que tienen más auge. Entonces eso, mi plan es explotarlo al máximo y a ver qué pasa.

P. ¿Le gustaría tener tu propia línea en el futuro?

R. Aún no lo tengo muy claro. Siempre he pensado que me gustaría más trabajar yo para una marca que sea afín con mis gustos, pero tampoco descarto el hecho de hacerme una marca propia.