Martiño Ramos pierde su plaza de profesor tras ser condenado a 12 años de inhabilitación

Martiño Ramos Soto pierde su condición de funcionario tras una condena firme que lo inhabilita durante 12 años para ejercer cargo público.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha declarado la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de Martiño Ramos Soto, a propuesta de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia y en ejecución de una sentencia judicial firme.

La medida se adopta después de que la Audiencia Provincial de Ourense, en sentencia dictada el 17 de julio de 2024, lo condenara, entre otras penas, a 12 años de inhabilitación absoluta. La resolución judicial fue declarada firme el 3 de julio de 2025.

Según establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la pena de inhabilitación absoluta conlleva automáticamente la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los cargos públicos que se desempeñen. En aplicación de esta normativa, la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación propuso formalmente la retirada de su condición de funcionario.

La orden ministerial, firmada el 9 de febrero de 2026 y publicada este 16 de febrero, fija como fecha de efectos el 24 de octubre de 2025, momento desde el que deja de ostentar la condición de funcionario de carrera.

Con esta publicación oficial se da cumplimiento administrativo a la sentencia judicial ya firme.