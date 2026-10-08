Las Matemáticas de la PAU gallega: al nivel de Europa

El nivel de Matemáticas está en el centro del debate tras los últimos resultados del informe PISA. Es una de las asignaturas consideradas, año tras año, el gran dolor de cabeza del alumnado y la materia que más caos y división genera en la selectividad, pero ¿hasta qué punto son exigentes los exámenes que se realizan en España respecto al resto del mundo?

Para responder a esta cuestión, Iván Area, catedrático de Matemática Aplicada en la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo del Campus, ha analizado y comparado las pruebas de acceso a la universidad de 26 países, de cuatro continentes, con la PAU de Galicia.

El estudio, plasmado en el libro de acceso libre “Matemáticas para entrar na universidade”, sitúa la prueba gallega a la par de la mayoría de los exámenes europeos y al mismo nivel que el andaluz, aunque un escalón por debajo de la selectividad catalana de 2026. Aunque, Area apunta que otros países “abarcan temarios más extensos o plantean ejercicios más estructurados y guiados”, el rigor del examen gallego representa fielmente el estándar del continente.

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En el extremo opuesto del mapa mundial, el techo de dificultad lo encabezan potencias asiáticas como Japón, con el examen de ciencias de la Universidad de Tokio, el célebre gaokao chino y el suneung coreano. No obstante, el trabajo del investigador desmonta un mito muy extendido: una mayor dureza en la prueba no se traduce automáticamente en un mejor rendimiento educativo global.

La correlación entre la dificultad del examen y los resultados PISA es solo moderada y desaparece al retirar los casos extremos. El ejemplo más claro es Marruecos, que presenta una de las pruebas de matemáticas más complejas de la muestra a pesar de registrar la puntuación PISA más baja. Fruto de años de recopilación de exámenes traducidos y resueltos por el catedrático e investigador del Ifcae, la obra busca poner las evidencias sobre la mesa para reflexionar sobre cómo se evalúa el talento científico en las aulas.