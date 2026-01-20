Médica agredida en Urgencias del CHUO: "Me he sentido abandonada después de denunciar"

La víctima de una de las agresiones ocurridas en Urgencias del CHUO, que prefiere no dar su nombre, relata que su incidente “no es un caso aislado porque las amenazas están a la orden del día”. Los sucesos se dieron este verano. Todo comenzó con la atención a una paciente que había acudido al hospital con una crisis de ansiedad. Tras ser asistida, la mujer se escapó del centro con la vía puesta, lo que obligó a la profesional a ir a buscarla hasta la zona de triaje.

La situación parecía encauzada, pero en cuestión de segundos todo cambió. “De un momento para otro, la paciente sufrió un ataque de ira y saltó encima de mí. Me abrió una brecha y me provocó una calva en la cabeza”, explica. La agresión terminó gracias a la intervención de varias personas que se encontraban en el lugar. “Me salvó la gente que estaba ahí, nadie más”. La profesional insiste en que el ataque fue imprevisible: “No era una paciente catalogada como agresiva, todo pasó muy rápido”, señala.

Más allá del episodio concreto, denuncia una sensación de abandono institucional tras su denuncia. “Me he sentido desprotegida por la administración. El forense literalmente me dijo que eran gajes del oficio”, lamenta. También critica la falta de respaldo por la dirección del Hospital durante estos meses.

A pesar de su carácter firme, reconoce que la agresión la marcó. “Soy una persona muy echada para adelante y me fastidia que le haya pasado a alguien tan asertiva como yo”. Además, la víctima apunta a un problema estructural: “Hay mucho machismo. Ser mujer joven es sinónimo de tener que demostrar tu autoridad todo el rato”.

La reforma de la Lei de Saúde incluirá sanciones económicas

La Xunta de Galicia ha impulsado una reforma de la Lei de Saúde de Galicia para reforzar la protección del personal sanitario frente a las agresiones, elevando esta cuestión al máximo rango normativo autonómico. La modificación, actualmente en tramitación parlamentaria, amplía el marco de actuación frente a la violencia en el ámbito sanitario e introduce nuevas herramientas de prevención y respuesta.

Entre las principales novedades, la reforma contempla la inclusión de la violencia digital junto a las agresiones físicas y verbales. También prevé medidas de protección para la víctima, como la posibilidad de cambiar a la persona infractora de profesional o de centro, así como facilitar la movilidad laboral del trabajador afectado si así lo solicita.

Además, la reforma introduce un procedimiento sancionador específico que permite imponer multas económicas a las personas agresoras, independientemente de otras posibles responsabilidades penales o civiles derivadas de sus actos.